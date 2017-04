PILTUUDIS: Anname au!

Eile üle Eesti alanud veteranide tunnustamise kampaanias “Anname au” löövad kaasa ka Saaremaa naiskodukaitsjad, kogudes annetusi vigastatud võitlejate ühingule ja mitmele ühiskondlikule projektile. Selleks võib nende käest osta sinilillemärke või teha lihtsalt annetuse. Sinilillemärgid on müügil ka mitmes kaupluses ja müügipunktis ning annetusi saab teha ka internetis.

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr ütles, et aprillikuu kestva kampaania jooksul on neil plaanis teha ka koos veteranidega üks suurem avalik üritus, millest antakse teada üsna pea. Saaremaal on umbes 200 veterani, kes on osalenud erinevatel missioonidel.

Eile panid naiskodukaitsjad ametikooli galeriis üles ka nende tegevust kajastava fotonäituse.