Politsei püüdis roolis telefoniga lobisejaid

Nelja tunni vältel pidas politsei Kuressaares erinevate rikkumiste tõttu kinni kümme autojuhti, kellest nelja puhul oli alust väärteomenetluse algatamiseks.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juhi Matis Siku sõnul ei kasutanud kolm juhti turvavööd ja ühe juhi suhtes alustati menetlust mobiiltelefoniga rääkimise tõttu.

“Ülejäänud kuue puhul juhtisime rikkumistele tähelepanu ja piirdusime märkusega,” ütles Sikk. Ta lisas, et tunnetuslikult oli autoroolis telefoniga rääkivaid inimesi tavapärasest vähem ning ilmselt oli kampaaniareklaamist, kus rõhutati mobiilivaba päeva, kasu olnud.

Matis Siku sõnul tunnistasid juhid ka ise, et hommikul raadiost mobiilivabast päevast kuuldes tehti oma järeldused.

Inimesed põhjendasid rikkumisi erinevalt. “Üks vanem meesautojuht väitis, et kuulis hommikul kampaaniast ning kui naine helistas, võttis telefoni vastu, ütlemaks, et ei saa hetkel rääkida. Sellisel juhul piirdusime märkusega,” rääkis Sikk.

Noor naine, kes samuti peatati roolis telefoniga rääkimise tõttu, ütles, et tahtis kõne panna valjuhääldi peale ja asetas telefoni seejärel endale sülle. “Naisterahvas vabandas ja kahetses ning piirdusime sel juhul samuti märkusega,” lausus patrulltalituse juht.

Lisaks tabas politsei ka turvavööta sõitnud juhte. Ühel juhul selgitas juht, et alustas sõitu sealtsamast lähedalt ega pidanud vajalikuks nii lühikeseks ajaks turvavööd kinnitada. Politsei pidas siiski vajalikuks väärteomenetlus algatada.

Matis Sikk möönis, et endiselt on hulgaliselt juhte, kes leiavad, et turvavöö kinnitamise nõudmine ja telefoni roolis kasutamise keelamine on politsei, mitte inimeste endi huvides. Õnneks saab suurem osa kodanikke siiski aru, et reeglid on kehtestatud põhjusega, ja järgib neid seaduskuulekalt.