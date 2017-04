REPLIIK: Rumaluste eest ei vastuta keegi

Kõigest kuus aastat tagasi tulid tollane linnapea Urve Tiidus ja Argo Kirss, kes töötas Kuressaare abilinnapeana hariduse ja kultuuri alal, “geniaalsele” mõttele sulgeda Kuressaare põhikool ja liita see Kuressaare gümnaasiumiga.



Juba siis oli arukamatele inimestele selge, et selline otsus on läbinisti väär ning otsuse elluviimisel halveneksid tunduvalt nii õpilaste kui ka õpetajate normaalsed töö- ja õpivõimalused KG-s.

Kahjuks ei võtnud tollased koalitsioonipartnerid Reformierakonnast ja IRL-ist kuulda ei õpetajate, lapsevanemate ega ka õpilaste soovi ja palvet, et sellist rumalust ei tehtaks ning Kuressaare põhikooli ei suletaks. Mitte millekski ei peetud ka põhikooli sulgemise vastu kogutud linnakodanike allkirju ega kooli sulgemise vastu korraldatud miitingut. Linnajuhtide jõmlus ruulis täiega ja rahva tahtest sõideti justkui teerulliga üle. Mul on ülihästi meeles, kuidas püüti halvustada kooli sulgemise vastaseid ja toodi rumalaid põhjendusi kooli sulgemise vajaduse kohta.

Kurb on tõdeda, et kahjuks ei ole Kuressaare linnavalitsuses seni midagi muutunud ning jätkuvalt toimib seal põhimõte, et pärast meid tulgu või veeuputus. Ja kordasaadetud rumaluste eest ei vastuta mitte keegi.

Vaike Mäeveer