Sääre kordon ootab hindamist

Linnuvaatleja Mati Martinson palus muinsuskaitseametil tunnistada mälestiseks Sääre piirivalvekordon, mille osas riik peab müügiplaane.



Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie sõnul ei ole üksikuid militaarobjekte kavas mälestiseks tunnistada enne seda, kui on olemas uuring, milles võrreldakse Sõrve kordonit teiste Eesti kordonikompleksidega. Uuringu peab tuleva aasta aprilliks valmis saama Eesti muinsuskaitse selts, kes võitis märtsi lõpul vastava riigihanke.

Sääre külas asuv ja kahest küljest vaid paarisaja meetri kauguselt merega piirnev kordonikompleks laiub ligi neljal hektaril ja oleks kinnisvaraarendajatele magus suutäis. Samas jääb piirivalvekordoni alale mitu ajaloolise väärtusega ehitist: I maailmasõja rannakaitsepatarei nr 43 kaks kahurialust, endine kordonihoone, diislihoone ja vaatetorn.

Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa koostas juba enam kui kümme aastat tagasi eksperdihinnangu nende mälestiseks tunnistamiseks, kuid Siim Raie sõnutsi jäeti Sääre kordon ja teisigi Saaremaa militaarobjekte toona “menetluslikel põhjustel mälestiseks tunnistamata”.

“Sääre piirivalvekordoni kompleks ja krundil asuvad I maailmasõja rannakaitsepatarei kahurialused on endiselt võimalikud mälestisekandidaadid,” kinnitas Raie.

Nüüd, kus käimas on uus militaarpärandi alusuuring, palus Siim Raie Riigi Kinnisvarale ja siseministeeriumi varahaldusosakonnale saadetud kirjas, et ostuhuvilisi teavitataks kindlasti võimalusest, et ehitised tunnistatakse mälestisteks. Kui hooneid ähvardab lammutusoht, on aga võimalik kasutada kuni kuus kuud kestvat ajutist kaitset.