Torgu soovib veerand miljonit laenu võtta

Torgu vallavolikogu on andnud vallavanem Tiit Põllule loa 250 000-eurose laenu osas pankadega läbirääkimisi alustada. Vald soovib laenu võtta Mõntusse rajatava tankla jaoks ja vallabussi ostmiseks.

Volikogu esimees Mihkel Undrest ütles, et praegu on asi veel üsna varases seisus. Esmalt peab Torgu saama loa ka kõikide teiste omavalitsuste käest. Senine praktika on näidanud, et see ei pruugi olla väga lihtne. 250 000-eurosest laenust viiendik läheks bussi tarbeks ja ülejäänu eest kerkiks Sõrve automaattankla.