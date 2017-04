Andi Saagpakk tunneb elust rõõmu Karujärve kaldal

Kaks aastat tagasi Saaremaa piimatööstuse juhi kohalt pensionipõlve pidama jäänud Andi Saagpakk tunneb elust rõõmu lapsepõlvekodus Kuumi külas Karujärve kaldal.

“Tunnen siin iga kivi ja kändu, olen siin nagu vanajumala seljataga,” räägib Andi Saagpakk, kes veedab nüüd suurema osa ajast noorusmaal Kuumi külas, kus tal juba kümme aastat tagasi valmis tore puitelamu. Maja asub väikesel kuplikujulisel kõrgendikul järve kaldast vaid paarikümne meetri kaugusel. Kaldale ehitatud silla juures seisev paat annab vihje, millist rolli mängib maaliline veekogu majaperemehele igapäevase ajaveetmise keskkonnana. Andi käib kalal ja kodusaare loodust nautimas nii järvel kui ka meres, mis jääb vähem kui kümne kilomeetri kaugusele.

Peab mesilasi

Sellest ajast peale kui Andi Saagpakk kaks aastat tagasi piimatööstuse juhtimisest taandus, pole ta igapäevaselt enam meedias figureerinud ega ole ka ühiskondlikult aktiivne. Andi on maailma asjadega jooksvalt kursis raadio kaudu, laste ja hõimlaste kõrval satub talle vahel külla ka mõni vana kolleeg. Näiteks eelmisel suvel võttis vaevaks Karujärve äärde sisse põigata Andi pikaaegne ülemus ja kolleeg Ahti Viilup.

Nagu on kombeks paljudel aktiivsest elust ja melust tagasi tõmbunud inimestel, võttis ka Andi endale mõne mesilaspere. Meisterdas ise mesilastarude korpused ja tõi kaks aastat tagasi Aimar Lauge käest Muhust buckfasti tõugu mesilased. Kahjuks sai suurem osa mesilindudest juba samal talvel hukka, mistõttu ostis ta nüüd Uulust täiendust kraini tõu näol.

Karujärve kaldad ja selle ümbruse künklik maastik Kuumi külas olid Andi lapsepõlve mängumaa. Võrreldes nõukogude ajaga on muutunud niipalju, et järve tervis on palju parem. “Venelased katsetasid siin sellist asja, et tankidele pandi meeletult suured pontoonid külgedele ja pöörati sellega kogu järve muda pahupidi,” meenutab Andi Saagpakk, kes rõõmustab allikatekkelise veekogu nüüdse hea seisukorra üle. “Ma lugesin, et Karujärv on Eestis seitsme puhtama veekogu seas.”

Nooruslikult uljas



Kodu ümbruses sujuvalt üles-alla kulgevat ja kurvilist metsateed ATV-ga läbides näitab Andi üles nooruslikult uljast sõidumaneeri. Mõningase uhkusega räägib ta, et Karujärv asub Saaremaa seljandikul, merepinnast ligemale 30 meetri kõrgusel. Saagpaku oma krunt järve kaldal on 33–34 m üle merepinna. Ei teagi miks, aga see tundub tõepoolest esimese hooga asjana, mille peale pole kunagi mõelnud ja mis paneb kulmu kergitama.

Nii liha- kui ka piimatööstust juhtinud Andi Saagpakk hoiab Saaremaa suurimate toiduainetootjate käekäigul kõrvaltvaatajana jätkuvalt silma peal. Ta leiab, et arengud lähevad õiges suunas. Piimatööstuse praegust orienteeritust siseturule ja sellest lähtuvat suuremat rõhku tootearendusele peab ta pärast Vene turu ärakukkumist igati loogiliseks. “Mina võtan asja niimoodi: minu etapp oli piimatööstuses kümme aastat, selle ajaga sai tööstus tehniliselt viidud selgelt teisele tasemele,” sõnastab Saagpakk oma rolli Saaremaa piimanduse ajaloos.

Kui mõnigi kurdab oodatud pensionipõlve saabudes mahajäetuse tunde üle, siis Andi väitel ei kisu teda ametisse tagasi enam ükski vägi. “Ma arvan, et 45 aastat, mis sai sellel põllul küntud, on piisav pagas selleks, et isu täis saada,” leiab ta. “Vanus teeb vahe. Selles eas sa enam terav pliiats ei ole ja siis tuleb elada enda jaoks.”