GALERII: Kiiktoolitund Merle Palmistega

Reedel, 7. aprilli õhtul, oli Saaremaa Kaubamaja kohvik Maiasmokk taas ehitud uhkeks üheõhturestoraniks ning seekord istus kiiktooli, publikuga vestlema, tuntud näitleja Merle Palmiste.

“Sünnis on alustada sünnist,” lükkas õhtu küsimustega käima Urmas Lehtsalu, ning seejärel said kõik kohaletulnud põhjaliku ülevaate Merle Palmiste elust.

Paari tunni jooksul rääkis näitleja oma perest, rollidest, lavapartneritest ja mitmetest elus juhtunud seikadest. Jutuks tuli seegi, kuidas lavale astuda ja etendus anda ka siis, kui on endal elus rasked ajad. Palmiste sõnul on just treenitus ja kohusetunne aidanud sellistel hetkedel mured ukse taha jätta.

Kõik esitatud küsimused said põhjalikud vastused ning õhtu lõppedes oli lavalaudadelt ja teleekraanilt tuntud näitleja publikule palju lähedasem.

Kuuldes, et kohale tulnud inimesed oleksid valmis kõik tema elulooraamatut ostma, lubas ta selle kirjutama hakkamist tõsiselt kaaluda.

Saaremaa kaubamaja alustas märtsis uue üritustesarjaga – ühel õhtul kuus muutub kohvik Maiasmokk restoraniks, kus road on hoopis peenemad kui päevases kohvikumenüüs ning kohal ka külalisesineja. Nimeks on neil õhtutel “Kiiktoolitund”.

Esimese külalisena tuli saarlastega juttu vestma näitleja Ago Anderson, sel kuul Merle Palmiste ja 11.mail veedab õhtu saarlastega David Vseviov. Suvel tuleb “Kiiktoolitundidesse” küll paus sisse, kuid õhtud jätkuvad septembrist.