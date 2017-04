Haiakvaariumi arendaja tahaks allveelaeva Saaremaalt

Suurprojekti Meritäht eestvedaja Mart Vahteli isiklik soov on, et veekeskusse tulev miniallveelaev oleks ehitatud Saaremaal. Plaani kohaselt peaks Läänemaale Dirhamisse 2019. aasta suveks kerkima suurehitis, mis on ühtaegu veekeskus, ookeanikalade akvaarium, seikluspark ja teaduskeskus ning kannab nime Meritäht. Ühe atraktsioonina on kavandatud sukeldumine 13 meetri sügavusele akvaariumipõhja miniallveelaevaga.

Eesti Ekspress kirjutas, et Mart Vahteli sõnul korraldatakse allveelaeva valmistamiseks hange. Suurprojekti eestvedaja isiklik soov on aga, et trosside otsas akvaariumi põhja langetatav alus oleks ehitatud Saaremaal.

Iseenesest midagi võimatut Vahteli idees ei ole, kuna Saaremaal on ju mitmeid laevaehitajaid. Näiteks alumiiniumpaate ehitava ettevõtte Alunaut tegevjuht Mark Muru kinnitas, et teoreetiliselt oleks miniallveelaeva ehitamine nende tehases võimalik. Kõik oleneb aga mõistagi hinnast. Muru sõnul on juba niisuguse asja projekteerimine ja ehitusjärelevalve küllaltki kulukad. “Ehitamine ise ei erine töö hinnalt põhimõtteliselt mistahes veesõiduki ehitamise omast. Küll aga on tavapärasest olulisemalt kallimad nii mõnedki komponendid,” tõi ta näiteks luugid ja illuminaatorid. Muru sõnul tehakse selliseid laevu nii metallist kui ka komposiitmaterjalidest.