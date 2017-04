JUHTKIRI: Kodulähedane kool?

Hädaga pidavat vanakurat kärbseidki sööma. Omamoodi on hädas ka Kuressaare linnavalitsus – tulevasi koolijütse on rohkem kui uute õppurite jaoks praegustes koolimajades ruumi. Kas see mure aga tõesti nii suur on, et lapsi linnast Aste kooli vedama hakata, nagu linnavolinik Anton Teras välja pakkunud on?

Tõsi – kui osa lapsi käib maalt linnas koolis, miks ei võiks asi ka vastupidi toimuda – linnalapsed maakooli minna?

Tänapäeval polevat see kümmekond kilomeetrit ju enam mingi eriline vahemaa.

Pealegi – Aste koolimaja on uus ja ilus, ruumi seal jagub. Kindlasti ei ole ka sealsele õppetöö kvaliteedile midagi ette heita. Samas poleks lahendus, kus last igal hommikul maale kooli ja hiljem tagasi linna vedada tuleb, ilmselt see, mida oma võsukesele linnakoolikohta ihkavad vanemad silmas peavad.

Nüüd on linnavalitsusel ehk aeg mõni omaaegne otsus kiiremas korras kriitilise pilguga üle vaadata.