Koostöökogu taunib korruptsioonisüüdistust (6)

Saarte koostöökogu (SKK) tegevjuht Terje Aus (pildil) on nördinud, et Vabaerakonna Saaremaa piirkonna vastne juht Jaanika Jõgi nimetab koostöökogu tegevust avalikult korruptiivseks. Sellekohase avaldusega esines Jõgi Vabaerakonna nädalakirjas.

Ta räägib seal, et tõuke Vabaerakonda astumiseks andis asjaolu, et SKK ei rahastanud tema esitatud projekti. “Projekt vastas ja vastab kõigile tingimustele ja nõuetele, mida nõuti. Aga siis puutusin oma elus esimest korda kokku korruptsiooniga ning projekti ei rahastatud,” ütleb Jaanika Jõgi nädalakirjale antud intervjuus.

Jutt on projektist, mida ka Saarte Hääl varem kajastanud on, ehk siis ökoheina väärtustamine ja kuppelmajas tehtav tootearendus.

“Põhjuseks SKK arvates – minu projekt on liiga uus ja uuenduslik ja geodeetilised kuppelmajad maailmas liiga vähe levinud. Mulle anti mõista, et kui ka järgmisel aastal soovin jälle tootmis- ja teenindushooneks kuppelmaja, siis SKK ei garanteeri, et selle saan,” räägib Jõgi. “Ma poleks eales osanud arvata, et meil siin Saaremaal ja Eestimaal lokkab korruptsioon ja isiklikult sellega kokku puutun.”

SKK juht Terje Aus ütleb organisatsiooni liikmetele saadetud kirjas, et nende töö on igati läbipaistev. “Meie tegevmeeskonna ja hindamiskomisjoni töö on olnud kõikide nende aastate jooksul väga kõrge kvaliteediga – selle tunnistuseks on see, et SKK poolt PRIA-sse rahastamise ettepanekuga edastatud projektitaotlused on siiani kõik saanud heakskiidu ka PRIA-st,” toob ta näite.

“Olen nördinud ja pettunud, kuid tegevmeeskonna nimel luban meie liikmetele, et teeme ka edaspidi oma tööd meie arengustrateegiast, Leader-põhimõtetest ning meie maapiirkonna arendamiseks mõistlikest valikutest lähtuvalt,” märgib ta ja lisab, et süüdistust arutab ka SKK juhatus.