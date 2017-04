Laimjalas tegutseb 85-aastane põllumees

Juunis 85. sünnipäeva pidav Laimjala valla talunik Anton Reinart on suure tõenäosusega Saare maakonna vanim tegevpõllumees.

“Saan ise hakkama, tänu taevale, siiamaani,” ütles Saaremetsa külas FIE-na tegutsev Anton Reinart. “Mõni hommik on küll üsna keeruline end käima saada, aga üldiselt kui hoo peale saad, siis pole viga.”

Visal Laimjala valla mehel on väikeses laudas kümmekond segaverelist utte ja jäär, kelle igapäevase kantseldamisega ta ikka veel edukalt hakkama saab. Uttede söödavarule mõeldes külvab peremees selgi kevadel hektari jagu otra. Kui põllupinna kultiveerimiseks ja külvamiseks kasutab Anton Pöide vallas elava poja võimsamat tehnikat, siis saagikoristusega saab eakas talunik ise hakkama. “Ise võtan vilja ära, mul on üks väike kombain, mängukombain, nagu öeldakse,” rääkis Anton Reinart, kel on põllu-, heina- ja metsamaad kokku 20 hektarit. Ka heina niidab ja vaalutab Anton ise, kuid rullide tegemiseks kasutab väljastpoolt abi.

Oma väikse traktoriga aitab Anton Reinart igal kevadel kohalikel pensionäridel kartuli mulda panna. Selgi aastal arvestab tema abiga üheksa kohalikku aiamaaharijat.

Lambaid karjatab Anton kodust 3 km kaugusel Pulgalaiul. Talvise söödavaru toimetab ta traktoriga kuuri alla – seega pole tal tarvis külmaga lammastele ninaesise andmiseks õue minnagi.

Kunagi Pöide sovhoosis autojuhina töötanud Anton hakkas koos abikaasaga talu pidama vabariigi taassünni alguses, kui maid tagasi andma hakati. Talupidajaks sai Anton tegelikult juba pensionieas ega ole seetõttu ka väga suurelt asja enam ette võtnud. Parematel päevadel oli talus üle 20 lamba ja paar lüpsilehma, aga pärast abikaasa surma 14 aastat tagasi on pudulojuste arv vähenenud. “Aasta-aastalt on lambaid vähemaks jäänud, tervis annab ka järele ja jaksu on vähem,” tõdes Anton, kes on nüüdseks juba ammu loobunud ka lehmapidamisest.

Kui kehv kõrvakuulmine välja arvata, pole Antonil ta oma sõnul vanust arvestades väga põhjust tervise üle kurta. Vanainimese selg ja jalad ei luba korraga pikalt liikuda, aga tööd saavad siiski tehtud. “Kui sõidan traktoriga või istun autorooli, siis ei ole midagi. Tund aeg peab ühe valuga vastu küll,” kinnitas Anton.

Viie lapse isana pole Anton Reinartil puudus neist, kellele lambaliha jagada. “Loomad tehakse lihaks omale ja lastele, õdedele-vendadel ka,” rääkis Anton. “Ega ma ei pea siis seisma kogu aeg kaupluse leti ees, panen omale ise tünni.”

Mõned talled saadab Anton oma sõnul igal sügisel ka Orissaares tegutsevale Juta Valge tapamajale.