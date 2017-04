Linnavolinik: viime lapsed Aste kooli

Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees ja linnavolinik Anton Teras (pildil) pakub välja, et miks mitte kaaluda Saaremaa ühisgümnaasiumi ühe klassi avamist Aste põhikooli ruumes.

Teras märkis mõned päevad tagasi Saarte Häälega vesteldes, et õpilasi saaks bussidega edasi-tagasi sõidutada. Kuressaare linn on nimelt kimpus asjaoluga, et esimesse klassi soovijaid on rohkem, kui on kohti planeeritud.

Nüüd püüab linn saada koolide hoolekogudelt luba õpilaste arvu klassides suurendada, sest lisaklassi ruumipuudusel moodustada ei saa.

Teras ütles, et see Aste mõte tundub küll imelik, kuid lähemal kaalumisel võib see osutuda lihtsalt teostatavaks ja ka üsna soodsaks.

“Aste on üks näide, sest selles koolis on õpilaste arv 2012. aasta sündimusega võrreldes oluliselt väiksem,” märkis Teras. “Aste asemel võib olla näiteks ka Kuressaare täiskasvanute gümnaasium või endine kolledži hoone, kus oli Ida-Niidu lasteaed remondi ajal, ametikool või mõni muu hoone.”

Anton Teras lisas, et ka klasside suurendamine ei pruugi läbi minna. “Enamik SÜG-i klasse on ca 49 ruutmeetrit ja terviseameti nõuete järgi sobivad kuni 24 õpilasele. Vaid vähesed klassid on suuremad,” tõi ta välja.

SÜG-i ja Vanalinna kooli hoolekogud on andnud linnale loa suurendada õpilaste arvu 26-ni, Kuressaare gümnaasium teeb otsuse järgmisel nädalal. Sealne hoolekogu tahab saada linnavalitsuselt vastust, kuidas suurendatakse koos klasside suurendamisega tugiteenuste ja vahendite kättesaadavust.

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et Aste kooli teemat nemad tõesti kommenteerida ei oska. Klassiruumide suuruse kohta märkis ta, et Kuressaare koolimajad on ehitatud omaaegsete normide järgi. “Koolides olev ruumikitsikus on teada, kuid need on tingimused, milles täna toimetada saame,” nentis ta ja märkis, et koolikeskkonnas muudatuste tegemise vajadus on niigi selge.

“Klassi täitumuse piirnormi tõstmise eesmärk on jagada kooliminevad lapsed kaheksa klassikomplekti vahel. Kolmes koolimajas täiendavale, st üheksandale 1. klassile ruumi leida ei ole võimalik, seega tuleks sobiv ruum leida väljastpoolt koolimajasid,” ütles Maripuu.