LUGEJA KIRI: Kapteni kõrtsi tulek tekitab küsimusi

Seoses Kapteni kõrtsi avamisega uues asukohas on ümbruskonna elanikel tekkinud rida küsimusi.

Esiteks, kas avatava baari sissekäik saab olema Tallinna tänavalt? Sellel kohal on väga kitsas kõnnitee ja see on ka Tallinna tänava üks kitsamaid kohti. Raske on ette kujutada, kuidas hakkab toimima liiklus baari lahtiolekuaegadel. Selle kitsa kohaga seal oli probleeme juba endise Pere poe tegutsemise ajal. Eriti suvekuudel, kui poe uks oli lahti ja takistas kõnniteel liikujaid. Nüüd on aga karta, et tulevane klientuur ei pruugi alati olla kaine ja kuna kõnnitee on kitsas, siis astutakse ka sõiduteele. Karta on sedagi, et baari külastajad hakkavad ukse ees suitsetama.

Teiseks, kas on mõeldud ka parkimiskohtadele? Kuna käesoleval aastal on plaanis ka Tallinna tänaval remont ja ümberkorraldused, siis ilmselt väheneb ka parkimiskohtade arv apteegi ees.

Kolmandaks, teades Kapteni kõrtsi kui kohta, kus esitatakse live-muusikat, siis tekib meil küsimus, kas suudetakse tagada naabrite öörahu. Öörahu peab nädala sees teatavasti algama kell 22 ja nädalavahetusel kell 24. Või näevad omanikud seda kohta tulevikus ainult päevase einestamispaigana?

Erinevalt ühest optimistlikust metodisti koguduse liikmest, kes lootis Kapteni kõrtsi kliente ka oma koguduse ridades näha, suhtuvad naabruskonna ülejäänud inimesed kõrtsi avamisse praegu siiski ettevaatlikumalt.

Ootame oma küsimustele vastuseid nii Kuressaare linnavalitsuselt kui ka Kapteni kõrtsi omanikelt.

Ü. Jõgi, praegu veel heasoovlik naaber