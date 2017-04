Mis saab Ruhnu transpordist?

“Koos aasta viimase päeva lõppemisega lõpetavad töö ka maavalitsused,” kirjutab Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. “Paraku aga ei vuhise šampusevahuga kõik maavalitsuste toimetamised sujuvalt uute otsustajate pokaalidesse.”

Praegu tellib Ruhnu saare ja mandri vahelist transporti Saare maavalitsus. Pärast selle asutuse lõpetamist oleks igati loogiline, et eriti tundlik ja probleeme tekitav kaugeima väikesaare transpordikorraldus oleks võimalikult lähedal nii liikumisteedele kui ka lennuki-laeva kasutajaile.

Ruhnu saare ja mandri vahel kurseeriva kiirkatamaraani Runö navigatsioonihooaeg kestab 1. maist oktoobri lõpuni ning lennuperiood 1. oktoobrist aprilli lõpuni. Ruhnu ja mandri vahelise liikluse regulaarsus ja graafiku järgimine sõltub eelkõige ilmastikust, mistõttu peab sõiduplaanide muutmine ja reisijate teavitamine toimuma väga operatiivselt, sageli lausa minutitega.

Kauge saare mured

Aeg-ajalt tuleb muuta lennureiside aegu sõltuvalt lendude täitumusest ja pühadega seotud liikumisaktiivsusest. Seetõttu oleks igati põhjendatud, et kõik transporti koordineerivad tegevused oleksid koondunud Ruhnu valda, mitte aga kaugesse ühistranspordi- või maakonnakeskusse.

Teadaolevalt tegelevad ühistranspordikeskused peamiselt bussitranspordi koordineerimisega ning omavad vähe kokkupuuteid vee- ja lennutranspordi korraldamisega. Kauge väikesaare argi- ja transpordiprobleemid jäävad arusaadavatel põhjustel neile kaugeiks ja vahel lausa arusaamatuiks.

Kuna laeva- ja lennuühendus Ruhnu ja mandri vahel on loodud eelkõige kohalike elanike teenindamiseks, siis tegelikult ei ole saarvalla elanikke esindav kohalik omavalitsus teenuste tellija.

Kas aga maavalitsuselt ühistranspordi- või suurvalla keskusele üle minev tellija roll rahuldab sihtgrupi tegelikke vajadusi? Neil puudub argiside väikesaare elanikega ja isoleeritud kauges keskkonnas elamise kogemus.

Praegugi, kui transporditeenuseid tellib maavalitsus, pöörduvad nii laeva meeskond, lennufirma kui ka reisijad alati esmajärjekorras vallavalitsuse poole. Tavakodanikul ongi teadmine, et laevad paneb liikuma ja lennukid õhku tõusma kodune vallavalitsus. Miks ei võikski see siis nii olla?!

Ruhnu vald on küll osalenud hankelepingute ettevalmistamisel, kuid lõpliku otsuse teeb ikkagi tellija. Mil määral aga kauge tellija teenuse tegelike kasutajate huve arvestab, jääb nende endi otsustada.

Parim variant on kindlasti see, kui väikese saarvalla kohalik omavalitsus on nii laeva- ja lennuühenduste tellija kui ka selle igapäevase korraldamise eest vastutaja. Seejuures peaks sellega kaasnema ka kõikide korraldusmehhanismide ületulemine Saare maavalitsuselt Ruhnu vallavalitsusele.

Kuna piletitulu moodustab kuludega võrreldes vaid mõne protsendi ja vaevalt, et see riigieelarvelegi olulist tulu toob, siis võiks see jääda tellijale. See oleks oluliseks toetuseks nii teenuste paremaks korraldamiseks kui ka vajadusel täiendavate investeeringute ja soodustuste tegemiseks.

Oleme mitu korda pöördunud nii rahastaja kui ka laevafirma poole väikeste parendustööde tegemiseks laevas (käsipuude paigaldamine laeva istmeridade otsaistmeile, et tormisel ülesõidul saaksid reisijad paremini laevas liikuda ega vigastaks end; samuti pagasikäru soetuseks lennuväljale, et reisijad ei peaks tassima kaugelt lennuki parkimisalalt oma pagasit transpordivahendini). Paraku pole eriliste tulemusteni jõutud.

Kui lennu- ja laevaliiklusest saadav piletitulu laekuks tellijale, siis annaks see võimaluse just piletipoliitika kaudu arendada teenuste kvaliteeti, teha soodustusi või tellida täiendavaid reise.

Ebavõrdne kohtlemine

Hankelepingu tingimuste koostamisel on tekkinud mandri ja saarte vaheliste ühenduste korraldamisel ka siseriiklikult ebavõrdne kohtlemine. Riik maksab kinni Vormsi saare kohalikus koolis käiva õpilase, üle 65-aastase ja üliõpilase pileti, kuid Ruhnu puhul samu soodustusi ei pakuta. Või ei pidanud tellija seda vajalikuks?

Kauge meresaarega ühenduste rahastamine peab jääma vähemalt praegusele tasemele, st olema riiklikult finantseeritud. Korraldama peaks seda aga kohalik omavalitsus kui teenuse tarbijale kõige lähemal olev ja tarbija huve arvestav institutsioon.

Me ei saa põhjendatuks pidada saarvalla transpordi kui kõige olulisema tegevusvaldkonna korraldamist maanteeameti mõne osakonna, ühis­transpordikeskuse või suurvalla ametnike poolt.