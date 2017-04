Põllumees, täida ankeet!

Eesti põllumehed on oodatud täitma eestikeelset ankeeti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku kujundamiseks.



Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ütles, et Eesti põllumeestel on reaalne võimalus mõjutada oma kogemustest ja soovitustest lähtuvalt ÜPP tulevikusuundi, ja kutsus kõiki huvilisi üles ÜPP tulevikuaruteludes aktiivselt kaasa lööma.

2. veebruarist 2. maini vältava avaliku konsultatsiooni raames on märtsi lõpu seisuga tehtud juba üle 25 000 ettepaneku. Ankeeti saab täita eesti keeles Euroopa Komisjoni kodulehel https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_et.

Kavandi talunik Aavo Aljas, kes on erinevatel põllumajandusteemadel aktiivselt sõna võtnud, ei ole ankeeti seni veel täitnud. “Ma ei ole muidugi osanud seda kusagilt otsida ka, aga kui mulle vahel esindusorganisatsioonist saadetakse osa asju meili peale, siis seda pole küll saanud,” märkis Aljas.

Euroopa Komisjoni kodulehe kaudu tehtud ettepanekuid ja nende mõju hinnatakse ja võetakse kokku juulis toimuval konverentsil ning selle põhjal antakse sisend Eesti eesistumise ajal aasta lõpus avaldatavale ÜPP tuleviku teatisele.