“Sörulase aabits” vajab rahalist toetust

MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts palub Salme ja Torgu vallalt rahalist toetust “Sörulase aabitsa” väljaandmiseks.

Seltsi juhatuse liige, “Sörulase aabitsa” projekti eestvedaja Mari Lepik märgib vallavolikogudele läkitatud kirjas, et aabitsameeskond on ettevalmistustöödega lõpusirgele jõudmas.

Parasjagu on käimas raamatu tekstide lõppviimistlus, illustreerimine ja ettevalmistused kujundamiseks. “Maailma esimese sõrvekeelse raamatu meeskond loodab jõuda aabitsa trükivalmis juba sel suvel,” teatab Lepik. Aabitsa esitluspidu on planeeritud sellesse sügisesse.

“Sörulase aabitsa” täpne valmimise aeg sõltub aga raamatu trükkimiseks vajaliku raha leidmisest. Lepik lisab, et nad plaanivad lisaks muudele toetajatele kasutada ka näiteks ühisrahastusplatvormi Hooandja abi. “”Sörulase aabitsa” meeskonnal on unistus, et aabits jõuaks tasuta kõigi praeguste Sõrvemaa algkoolilaste kodudesse,” kirjutab Mari Lepik. “Tore oleks, kui aabits oleks sõrulaste kingitus Salme kooli esimesse klassi astujaile ka paaril järgmisel aastal.”

“Sörulase aabits” sisaldab tekste sõrulaste minevikust ja tänapäevast, lastele ja vanadele, muistseid mälestusi ja uusloomingut, luuletusi, näitemänge, naljandeid, rahvatarkusi, mõistatusi. “Tegu ei ole murdekeeleõpikuga, olgugi et aabitsas on Sõrve murde erijooned nii häälduse kui ka grammatika osas lahti seletatud,” toonitab Lepik, lisades, et aabitsa sõnastik sisaldab ligi 500 sõrvekeelset sõna. Aabits on eeskätt murdekeelne sõrulaste pärimuskultuuri tutvustav raamat.

Raamat saab olema kõvakaaneline, esialgse plaani kohaselt kahevärvitrükis, kuhu vahele on pikitud peotäis värvilisi pilte. Lehekülgi on Mari Lepiku sõnul veidi üle 200. Raamatu täpne suurus selgub aga pärast kujundust-küljendust. “Seetõttu ei oska me ka raamatu hinda veel öelda,” märgib ta.

Lepik pakub vallale kaks võimalust, kuidas nad aabitsat toetada saavad. Üks võimalus on maksta kinni (osaliselt või täies mahus) koolilastele kingituseks mõeldud eksemplaride trükkimine. Teine variant on toetada aabitsa trükkimist “mingi” rahasummaga ning saada selle eest müügihinnale vastav hulk raamatuid, mida vald saab edaspidi külalistele jm puhkudel kinkida.

Salme vallavanem Kalmer Poopuu ütles, et vald kindlasti arutab MTÜ Sörvemaa Pärimuse Seltsi toetuspalvet ja tõenäoliselt mingil moel aabitsa väljaandmist ka toetatakse.