Sõrvest leiti üllatavalt suur kogus lõhkekehi

Sõrve poolsaarelt leiti plaaniliste otsingutööde käigus ligi 200 ühikut lõhkekehi, mis kõik läksid hävitamisele.

“Selles piirkonnas on varem ka lõhkekehi välja tulnud, kuid me ei osanud esialgu arvata, kui palju neid sealt kahe päeva jooksul välja tuleb,” rääkis Lääne pommigrupi juht Janek Sõnum.

“Kokku leidsime üle 200 ühiku erinevaid lõhkekehi – mürske, granaate ja lahingumoona. Teadsime, et midagi tuleb sealt kindlasti, aga nii suur kogus oli endalegi üllatuseks.”

Otsingud kestsid kindlaksmääratud alal kaks päeva ja operatsiooni olid haaratud Kaitseliidu, demineerijate ning pommigrupi liikmed. Leitud lõhkekehad hävitati Mõntus kolmapäeval.

“Kuna leid oli suur, tuli teha üle kümne lasu. Püüdsime majandada nii, et ümberkaudseid mitte väga häirida, aga eks need lasud olid ikka üsna suured,” tõdes Janek Sõnum. Tema sõnul on Sõrve piirkond II maailmasõja järgselt ilmselt endiselt üsna risustatud ning ei ole välistatud, et koostööd tehakse ka tulevikus.

Pommigrupp tuletab meelde, et lõhkekeha leides ei tohi seda mingil juhul liigutada: "Tuleb helistada telefonil 112 ning leiust teatada. Teeme koos Eestimaa ohutumaks!"