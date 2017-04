GALERII: Kihelkonna valla 25. sünnipäev

Laupäeval, 8.aprillil, peeti Kihelkonna rahvamajas valla 25. sünnipäeva.

“Pidu läks igati korda,” ütles Saarte Häälele Kihelkonna valla vallavanem Raimu Aardam, lisades, et sellise korraldusega pidu, kus on uhked valgete linadega suured lauad, pole Kihelkonna rahvamajas enne olnudki ja inimesed jäid rahule.

Sel tähtsal päeval kuulutati välja ka valla aukodanik, ning selle uhke tiitli pälvis Jaan Köster.

“Ta on olnud läbi aegade rahvamees ja ka kõva spordimees, ning volikogu otsustas just temale selle tiitli anda,” rääkis Raimu Aardam, lisades, et Köster on üles kasvatanud ka tublid lapsed.

Pidulikul õhtul lõid meeleolu mitmed erinevad esinejad. Avatud oli näitus, foto-ja filminurk ning suupistelaud ja sünnipäevatort.

Tantsuks mängis ansambel Unstakad.