Noortekeskuses tuleb tegus südamekuu

Aprill on üle-eestiline südamekuu ja see annab põhjust sel kuul Kuressaare noortekeskuses pöörata rohkem tähelepanu tervisele. Lisaks toimuvad ka mitmed teised erinevad ettevõtmised ja üritused, millest igaüks võib leida omale sobiva.

Tervisele mõeldes on kavas juba traditsiooniliseks saanud 11. aprillil toimuv jäätisering. See kujutab endast linnas orienteerumist trajektooril, mis on umbes-täpselt nii suur, et seda läbides kulutatakse keskmise jäätisetopsi jagu kaloreid. Noortekeskuses saavad kõiki osalejad soovi korral kosutava jäätise.

Piljardihuvilistele toimub 12.04 pilljardi õpituba, kus piljardimängust jagab algteadmisi Raimond Vatko (kohtade arv piiratud, eelregistreerimine noortekeskuses).

Päev hiljem, 13.04 on munadepühade disko.

Pärast pühi, esmaspäeval 17. aprillil, oodatakse noortekeskusse neidusid, kellel huvi ilumaailma vastu. Enese eest hoolitsemine õigete vahendite ja võtetega tagab hea väljanägemise ja enesekindluse. Väikeseid nippe ja soovitusi selleks tuleb jagama ilusalong Kuldne Juus juuksur ja meikar Jane Sõrm.

18. aprillil viiakse läbi liikumismäng „Käime kunsti“ loob põneva vahelduse tavapärasele käimisele või rattasõidule. GPS seadme abiga saavad kõik joonistada oma läbitud rajast kujutise, millel on tähendus. Pildi ja trajektoori pikkuse valiku saab teha noortekeskuses.

19. aprill külastab meid vanemkomissar Maarja Punak, kes igapäevaselt tegutseb mandril veebikonstaablina. Tema teab, kuidas käituda internetis turvaliselt ja ausalt; kuidas jagada oma elu sotsiaalmeedias nii, et keegi kahju ei kannata; millised on interneti ohud ja kuidas neid ära tunda. Kohtumisele on oodatud ka lapsevanemad, loengu algus kell 16:00.

22. aprill astub noortekeskuse moeteam lavale Saare maakonna koolinoorte moekonkursil LOOK KOOL. Ettevalmistused selleks on olnud pikad ja põhjalikud, ootame kõiki neile kaasa elama Kuressaare Kultuurikeskusesse.

Smuutid on noortekeskuses endiselt teema! Smuutisid on lihtne valmstada, need on toitvad, tervislikud ja taskukohased. Kõik soovijad saavad võimaluse 24-st kuni 27-nda aprillini õppida neid valmistama. 26-ndal aprillil on kõik oodatud osalema konkursil Vitatiim 2017, et selgitada välja parimad smuutimeistrid. Vajalikud vahendid olemas kohpeal.

Südamekuu lõpetab rattaorienteerumine. Noortekeskus on aastaid koolitanud noori jalgrattureid, keda nüüd ootame ennast proovile panema linnaliikluses. Aitame meelde tuletada vajalikud liikluseeskirjad, liiklusmärgid, aitame üle kontrollida töökorras ratta. Hea algus hooajaks!

Merlin Vares