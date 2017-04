Politsei nädalavahetus: Naine hüppas aknast alla ja 11-aastane poiss oli joobes (1)

Laupäeva öösel kell 00.44 teatati, et Kuressaare linnas asuva kortermaja kolmanda korruse aknast hüppas alla naine. Kohapeal selgus, et allahüppajaks oli 20-aastane neiu. Tütarlaps toimetati raskete vigastustega Kuressaare haiglasse. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.

Laupäeva õhtul teatati Smuuli elamurajooni skatepargist, et alaealised käituvad ebaviisakalt ning huligaanitsevad prügikastide kallal. Kohapeal tuvastas politsei 11-aastasel poisil alkoholi tarvitamise tunnused.

Kokku oli politseil nädalavahetusel 15 väljakutset, alustati 16 väärteomenetlust. Arestikambrisse toimetati kainenema kolm meest ja üks naine.

Juhtimiselt kõrvaldati kaks sõidukijuhti, kes olid tarvitanud alkoholi. Esimene juhtum leidis aset reede päeval Leisi vallas, kus 69-aastane mees juhtis mopeedi ning teine juhtum Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel Pöide vallas, kus 33-aastane mees juhtis maasturit. Mõlema juhtumi puhul on alustatud väärteomenetlust.

Laupäeva varahommikul kell 05.46 sai politsei väljakutse Torni ja Vallimaa tänava ristmikule, kus toimus kaklus. Kainenema toimetati 46-aastane mees, kuna isik jätkas politsei juuresolekul agressiivset käitumist ja oli ohtlik teistele. Sündmuse asjaolud on selgitamisel.

Laupäeval kell 13.11 sooviti patrulli Kuressaare linna kauplusesse Kaubaait, kus oli kinni peetud pisivaras. Kohapeal selgus, et 51-aastane mees püüdis varastada alkoholi, kuid peeti kaupluse töötajate poolt kinni. Alustatud on väärteomenetlust.

Samal õhtul kell 22.14 sai politsei väljakutse Kuressaare linnas asuvasse toitlustusasutusse Mõnusa Villemi pubi, kus seltskond noormehi lahkus arvet tasumata. Politsei pidas sündmusega seoses kinni 23-aastase noormehe ning alustas juhtumi asjaolude uurimiseks väärteomenetlust.