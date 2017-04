Islamimaailm muutuste lävel? Loovimine radikaalse islami ja lesbilise orgasmi vahel

Säärase mõnevõrra frivoolse pealkirjaga artikkel ilmus hiljuti Saksamaa kvaliteetlehes Die Welt. Selles räägitakse muudatustest araabia maailmas. Artikli autori Gil Yaroni arvates on islamimaades alanud protsess, mille Lääne-Euroopa tegi läbi juba 1960. aastatel – seksuaalrevolutsioon.

Võtame näiteks araabia maade kõige vabameelsema riigi Liibanoni. Die Welti Lähis-Ida korrespondent edastab, et juba aastaid on sellel maal islamiusu rangeid tabusid rikutud. Nii näiteks toimuvad pealinnas Beirutis, mida on sageli ka teiseks Pariisiks kutsutud, avalikud debatid homoseksuaalsuse legaliseerimise ja naiste õiguste laiendamise küsimuses. Riigi tähtsamates telekanalites näidatakse aga üpriski vabameelseid, sageli isegi ilmselge seksuaalse alatooniga tutvumissõusid.

Ajalooline kohtuotsus



Saksa ajaleht kirjutab, et kogu araabia maailma jaoks oli oluliseks juriidiliseks pöördepunktiks otsus, mille langetas tänavu jaanuaris Liibanoni kohtunik Rabih Maaluf. Nimelt ei kohaldanud ta ühe süüasja lahendamisel Liibanoni karistusseadustiku 534. paragrahvi, mis kaitseb ühiskondlikku moraali ja keelustab “loodusega vastuolus oleva sugulise vahekorra”, s.o omasooiharuse.

Maaluf otsustas, et palju tähtsam on karistusseadustiku 183. paragrahv, mis tagab isikuvabaduse. Seepärast mõistis ta õigeks kuus transseksuaali, kes olid trellide taha pandud oma seksuaalse orientatsiooni tõttu. Tõsi, möönab leht, see geide kasuks langetatud kohtuotsus pole Liibanonis ainuke, kuid see on kogu islamimaailmas esimene õiguslik akt, mis annab homoseksuaalide õigustele konkreetse juriidilise põhjenduse. Ja see sai teoks piirkonnas, kus mõnedes riikides karistatakse tänaseni homoseksuaalsuse eest surmanuhtlusega!

