Maria maalib müstilisi lugusid

Maria Evestus kasutab muinasjutumaailmade kokkupanemisel pintslit ja liimi. Millest tema lood räägivad, sõltub juba vaatajast.

Kuressaare kesklinna ääremail asuva korteri uksest sisse astudes leiad end justkui moodsa hipsteri pelgupaigast Kalamajas või Tartus. Köögilaual lebab nüüdiskultuurist pajatav Müürileht, tagumisest toast paistavad omapärased kollaažid, külmkapi ees haigutab hall kass Slava ja mustade raamidega prille kandev Maria Evestus pakub pätikohvi, mis osutub üllatavalt meeldivaks.

Tuleb välja, et too tagumine tuba on Maria tööruum. Seal tegeleb ta iidsete lugude visuaalse vestmisega või õigemini öeldes väikestest detailidest kokkupanemisega. “Lugusid väga juurde maailma ei tule, ainult viise, kuidas neid jutustada,” leiab Maria, kelle jaoks on samas kategoorias muinasjutud, müüdid, religioossed lood ja Hollywoodi mängufilmid. “Kõik nad tegelevad arhetüüpsete iidsete lugude taasjutustamisega ja neilt on palju õppida nende kultuuride kohta, milles nad on loodud,” avab Maria oma arusaamu.

Õpetavad elama



“Olen alati arvanud, et muinasjuturaamatutes on kõige võluvamad illustratsioonid,” selgitab ta. Lisaks kütkestavad Mariat muinaslugude juures unenäolisus, müütilisus ja peidetud tähendused. Maria hinnangul on muinaslood sihitud otse alateadvusse. “Nad lõbustavad ja on üldiselt õnneliku lõpuga. Nad õpetavad elama,” võtab ta kokku oma arvamuse oma suurima inspiratsiooniallika kohta…

