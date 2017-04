Mis nipiga kasvatada tomateid aknalaual?

Agnes Peucker tundis juba lapsena suurt huvi köögiviljade ja teiste aiasaaduste kasvatamise vastu. Aga alles nüüd, pensionieas saab ta oma kutsumusele täielikult pühenduda.

“Lapsepõlvekodus Orissaares jagus minulegi köögivilja- ja puuviljaaias tööd. Tahtsingi põllumajandust õppima minna, aga elu tegi korrektiive. Õpinguaastad möödusid Tallinnas,” räägib elutöö Saare KEK-is insenerina teinud Agnes.

Tomateid hakkas ta kasvatama pensionieas. Nüüd on tal sel alal juba paarikümneaastane kogemus.

Tänavu külvas Agnes esimesed tomatiseemned aknalaual ettekasvatamiseks mulda 22. veebruaril. Järgmine külvipäev oli 12. märtsil, seejärel paastukuu 20. kuupäeval.

Ülearust sooja ei taha



Toas on neil meeldiv elukeskkond. Nädal pärast külvamist hakkab muld juba rohetama. Akna­laual näevad tomatid piisavalt päikest, toatemperatuur on sobiv. Tõsi, Agnese sõnul kipub päeval isegi liiga palavaks minema. “Ülearune soojus pole hea, kuna siis venivad tomativarred ülearu välja. Rõdule kaste veel panna ei saa, kuna seal on veel jahedavõitu,” selgitab kogenud aiapidaja…

