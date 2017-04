TÄIESTI SALAJANE: Vene daamid ärplesid ärides

Eesti vabariigi sõjaministri II abi sai veebruaris 1940 “täiesti salajase” ülevaate tähelepanekutest Nõukogude Vene baaside kohta Saaremaal. Aruannetes joonistus välja idast tulnud sõjaväelaste ja nende perede kultuuriline erinevus võrreldes 22 aastat iseseisvust maitsnud eestlastega.

21. veebruaril 1940 sõjaministeeriumis registreeritud aruanded algavad tõdemusega, et Kuressaare elanikele teeb veidi meelepaha ja tuska sisse rännanud vene daamide hooplemised ärides. Nimelt nõudsid ohvitseriprouad alati kõige paremat ja sattusid seejuures liialdades ummikusse. Nii tuli toiduainete kauplusse vene daam ja küsis juustu, rõhutades, et antaks parimat. Kaalumise ajal uuris proua “kas see on ka värske”. Müüja vastas, et Eestis nõutakse harilikult vana juustu, sest vana on parem kui värske.

10. veebruaril astus Alliku rohukauplusse sisse vanem vene daam ja kurtis, et Kuressaare vesi on võimatult kõva ja halb ning küsis vahendit selle vastu. Müüja teatas, et äris on pulber selle pahe kõrvaldamiseks —“šampoon”— ja maksab 60 senti karp. Venelanna arvas, et tõenäoselt see ei ole hea. Seepeale vastas müüja, et neil on ka paremat vett, mis maksab 2 krooni pudel. Venelanna ütles, et raha ei mängi rolli ja ostis pudelitäie ära…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.