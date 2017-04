Uinu, mu kallis lapsuke hällis…

Kus magab beebi kõige magusamini – kas hällis, nagu laulusalm ütleb, voodis või hoopis vanemate kaisus? Ning kui otsustada voodi kasuks, siis missugune valida? Ja milline madrats?

Need on küsimused, mille üle on pead vaevanud vist enamik tulevasi lapsevanemaid. Valik – eriti, kui uurida ka internetipoodides pakutavat – võib silme eest kirjuks võtta. Alati ei saa sada protsenti õiget vastust ka perefoorumites nõu küsides. See, mida üks oma postituses kiidab, ei kõlba teise arvates kuhugi. Mille järgi siis otsus teha?

Kuressaares ja Viljandis Pisipere poodi pidava Annely Aaviku sõnul leidub kaupluse külastajate seas tulevasi või värskeid lapsevanemaid, kes on teinud tublisti eeltööd ja teavad täpselt, mida neil tarvis on. Muidugi on ka selliseid kliente, kes tulevad nõu küsima, kuna pole oma soovides selgusele jõudnud.

Detailid tõstavad hinda



“Tihti valitakse beebi voodi selle järgi, milline on kodu disain,” märgib Aavik. “Mõni leiab, et lapsevoodi peaks ilmtingimata olema valge, teine peab õigeks pruuni või naturaalse puidu tooni.”

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.