Filmitegijad otsisid Kuressaares tegelasi uude Eesti lastefilmi

Üle üheksakümne 8–11-aastase lapse püüdis laupäeval Kuressaare gümnaasiumis saada rolli mängufilmis «Eia jõulud Tondikakul».

Filmitegijad otsivad aprillikuu jooksul kümnes Eesti linnas lapsi, kes hakkavad mängima Eiat ja Atsi. Filmis on mõlemad peategelased 10-aastased. Otsingutega tehti algust Kuressaares. “Sain juba tagasisidet, et väga palju ägedaid lapsi on,” ütles Saarte Häälele filmi režissöör ja stsenarist Anu Aun.

Kes teise vooru edasi pääsevad, selgub režissööri sõnul mai lõpuks. Seejärel läbivad edasipääsenud veel paar vooru ja lõplikud osatäitjad selguvad ilmselt suve lõpuks. Konkurents kahele rollile tõotab tulla väga tihe. Aun arvas, et teise vooru kutsutakse umbes 50 last. Casting´utele on juba praegu aga kirja pandud sadu, kui mitte tuhandeid lapsi üle Eesti. “Otsustamine saab olema väga raske,” nentis režissöör.

Tulevastelt osatäitjatelt oodatakse aktiivsust, julgust, avatust ja loomingulisust, loetles Aun. Ta lisas, et casting´utel puutuvad lapsed kokku just loominguliste ülesannetega, kus on lisaks muule oluline ka kiire reageerimisvõime.

Film räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Eia ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.

Filmi planeeritav eelarve on 1,1 miljonit eurot, millest 837 000 eurot eraldati projektile Eesti Vabariik 100 filmikonkursilt. Filmi produtsent on Maie Rosmann-Lill, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik ja kunstnik Matis Mäesalu.

Võtted algavad tuleva aasta jaanuaris ja film linastub EV 100 programmi raames 2018. aasta detsembris. Film valmib produktsioonifirmade Luxfilm ja Kinosaurus Film koostöös.