Kiirelt sõitnud Ott Tänakul Korsika rallil palju ebaõnne

Kuigi autoralli Korsika MM-etapil 11. koha saanud Ott Tänak ja Martin Järve­oja sõitsid reedel rajalt välja, võitlesid laupäeval Fordi tõrkuva mootoriga ja vahetasid pühapäevasel katsel rehvi, suutsid nad kurvilistel teedel näidata head kiirust.

“See ralli on olnud tõusude ja mõõnadega,” märkis M-Sporti autol sõitev rallipiloot. “Tegelikult on see minu jaoks alati olnud huvitavate väljakutsetega. Seepärast on hea vaadata meie korralikule kiirusele ja esimest korda nautisin neid kurvilisi teid.”

Ott Tänak tunnistas, et esimesel päeval toimunud teelt väljasõit viis hetkeks meeleolu alla, kuid samas õppis ta palju ja kokkuvõttes võtab rallit positiivselt.

“Me õppisime palju ja tunne oli tugevam kui eelnevatel aastatel,” tõdes ta. “Tulemus ei olnud küll see, mida me soovisime, kuid tuleme tagasi tugevamana ja nüüd on fookus Argentinal.”

Kõik algas reedel, kui Ott Tänak sõitis 31,20 km pikkusel kolmandal katsel rajalt välja, saarlase Ford jäi kraavi kinni ja tagasi rajale ta ei pääsenudki. “Sõitsime rajalt välja ja oleme kinni. See on suur pettumus pärast hommikul olnud suurepärast tunnet,” kurtis Ott Tänak Ralliraadio vahendusel. “Mul on väga kahju, sest auto töötas väga hästi. Mul on sellel rallil alati raske olnud, kuid tänavu olen ma seda nautinud. Meil olid head testid ja tegime oma legendiga kõvasti tööd, et kõik oleks perfektne. Pean tunnistama, et mul on hetkel tühi tunne. Hommikused katseajad olid head ja seepärast valmistab juhtunu pettumuse. Aga see on elu ja vahel on see karm.” Pärast reedest väljasõitu superralli süsteemis jätkanud ja streikiva mootoriga sõitnud Ott Tänak kaotas viiendal kiiruskatsel Thierry Neuville’ile 47,9 sekundit. “Auto tegi rajal väga imelikku häält,” ütles saarlane Ralliraadiole. Ta lisas, et vahepeal kõik töötas, seejärel aga mitte.

Kuuendal kiiruskatsel sõitis Tänak välja viienda aja, kaotades Neuville’ile 6,6 sekundit. “Raske katse ja nüüd tagasi service’esse, kus meie tehnikud teevad Fiesta taas korda,” lausus rallipiloot.

Ralli viimasele power stage’ile läks Tänak plaaniga vajalikke punkte teenida, kuid Fordi rehvi purunemine ei võimaldanud enamat kuuendast kohast.

Kokkuvõttes võitis Korsika MM-ralli Thierry Neuville, kellele Sebastien Ogier kaotas 54,7 sekundit. Tänak pidi leppima 11. kohaga ja on üldarvestuses neljas.