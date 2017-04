Kudjape kalmistu kaevud saavad korda

Lehetoimetuse poole pöördus murelik kodanik, kes kurtis, et Kudjape kalmistul on raskusi vee kättesaamisega, kuna osa kaevusid ei tööta. Kalmistuvaht Marika Jürisson ütles, et kaevude töökorda seadmisega tegeldakse ja peagi saab neid jälle harjumuspäraselt kasutada. Ta selgitas, et kaevud olid talvekuudel n-ö talvekorteris. Mullu paigaldati kalmistule kaks uut kaevu, aga külmaga läks üks neist katki. “Oleme seepärast soovitanud inimestele, kes väga vara tahavad juba lilli panna, endal vesi kaasa võtta,” ütles kalmistuvaht.

Kudjape surnuaial on kokku viis kaevu, kolm vanas, üks keskmises ja kaks uues osas.