Linn ei hooli eakatest, hoopis koorib neid (1)

“Kui vaadata Kuressaare eakatele mõeldud koduteenuste hindu, siis toimetuleku soodustamise asemel linnavalitsus hoopis koorib eakaid,” leiab endine Kuressaare Hoolekande juht, Reformierakonda kuuluv ettevõtja Tiia Tammsalu.



Meie linna võimupartei loosung peaks olema “Me hoolime!” ka tegudes, aga paraku ei kajastu see kuskilt. Täna võiksid sotsiaaldemokraadid Kuressaare pensionäridele öelda hoopis: “Me koorime!”

Kuressaare linna arengukavas aastateks 2014–2020 (2030) on öeldud: “Sotsiaalteenused ja -toetused soodustavad eakate toimetulekut ja tagavad kõikide puuduse all kannatavate ja abi vajavate eakate esmavajadused ning soodustavad võimalikult pikaaegset hakkama saamist koduses keskkonnas.”

Sõnades on kõik ilus, tegelikkuses aga sugugi mitte. Mitmed mu tuttavad eakad kuressaarlased on kurtnud hoolekande koduteenuste hinnatõusu üle. Viimati tõsteti hindu tänavu veebruaris.

Hooldekodus on odavam



Tutvusin nende hindadega ja tõepoolest, need ON kõrged. Muidugi ei vali inimene kõiki teenuseid, aga kui valiks esmaspäevast reedeni 8 tundi ja kuu aega, siis kogu paketi eest 2668 eurot maksta on ebaloogiline! Praegu on ka linnapea palk väiksem kui summa, mida pensionär osutatavate teenuste eest maksma peaks. Odavam oleks elada hooldekodus, kus on 24-tunnine järelevalve, kui koduteenust tellida.

Isegi Lääne-Saare vallas, kus abi vajava inimeseni tuleb vahel sõita kümneid kilomeetreid, on koduteenuste hinnad Kuressaare hindadest tükk maad odavamad. Linna koduteenuste hinnad on lausa kosmilised! Oma eakate eest hoolitsemine on linna kohustus. Kas linn ei suuda või ei taha seda teha?

Ma ei ütle, et neid teenuseid peab saama tasuta. Iga hind ja hinnatõus peab aga olema majanduslikult põhjendatud ja hoolega läbi mõeldud. Kas keegi on majanduslikult läbi mõelnud, mida Kuressaare Hoolekande hirmkõrged teenusehinnad eakale inimesele tähendavad?

Selmet linnalt tellida 15 minutit nõudepesu 4 euro eest (mis teeb tunnis 16 eurot), on Kuressaare pensionäri jaoks odavam osta pakk papptaldrikuid. Tal jääb kaks eurot ülegi, elektrile ja veele ka raha ei kulu!

Vaatame hinnakirja veel: abistamine eluaseme kütmisel – puude tuppa toomine, ahju panemine, tuha väljaviimine – neli eurot!

Arusaadav, kui kopsakam hind on ilu- või luksusteenusel – juuksuriteenusel, maniküüril, massaažil –, need teenused ei ole elutähtsad. Nõudepesu, hügieen, samuti abi kütmisel on aga eluks vajalik!

Kui vaadata kilomeetri eest makstavaid hindasid, on Kuressaare Hoolekandest transpordi tellimine kallim kui Tallinnas takso tellimine. Kuressaare Hoolekandes linna piires 0,70 eurot, Tallinnas 0,35–0,50 eurot kilomeetri eest. Transporti ei tellita aga ju lõbusõiduks, vaid sellepärast, et on vaja.

Kui päevakeskuses lõunat söömas käia – supi letihind on kuni 1.50, prael 3 eurot. Tõepoolest – vaata et kohati saab restoraniski odavamalt. Näiteks kohvikus Maiasmokk saab iga päev prae 2.70 ja supi euro eest kätte. Millega linnavalitsus juurdehindlust põhjendab?

Hinnad olgu põhjendatud



Eluks vajalike teenuste hinnad jäägu ikka mõistlikkuse piiresse ja olgu hästi argumenteeritud. Kui hindu tõstetakse, olgu see põhjendatud. Ning kindlasti ei tohi hinnatõus olla suurem kui pensionitõus.

Arengukavas on kirjas: “Töövälistel aegadel pakutakse võimalust kasutada päevakeskuse ruume ühisürituste korraldamiseks.”

Samas on ära toodud päevakeskuse ruumide rendihinnad huvitegevuseks ja üritusteks – esmaspäevast neljapäevani üks tund 7 eurot, reedeti 10 eurot. Kui veel hoolekandes töötasin, siis rentisime ruume näiteks juubelite tähistamiseks. Kui aga eakad tahtsid ise midagi korraldada, oli see kulu hoolekande kanda. Täna maksavad eakad isegi päevakeskuses võimlemise eest raha. Siis võiks ka näiteks Selver hakata raha küsima neilt, kes uksest sisse astuvad?

Kui täna küsida, kas eakas on nende hindadega rahul, usun, et ta vastab eitavalt. Samas pelgavad paljud vanainimesed kaevata, kuna nad sõltuvad teenuse osutajast.

Muidugi ei saa hoolekannet samastada ettevõtlusega, aga ka hoolekande valdkond peab majanduslikus mõttes toimima. Siingi tasuks äriliselt mõelda: kas teen ühe väga kalli toote ja ootan, millal ostja tuleb, või teen palju ja müün odavamalt ja raha on pidevalt käibes.

Olen kuulnud, et meie avahooldajatel on vähe kliente. Aga hinnakirja vaadates ei saagi kliente juurde tulla!

Kas tahetakse, et eakas inimene elaks võimalikult kaua oma kodus, kus ta on kauem vitaalne, või soovitakse, et ta elaks hooldekodus? Täna tundub mulle küll, et soovitakse seda viimast. Võib-olla vajaks eakas vaid väikest tuge, kuid nende hindade juures ei saa ta endale seda lubada.

Kuressaare linna arengukavas on kirjas: “Toetuste ja teenuste süsteem ning vaba aja veetmise võimalused võimaldavad eakatel olla rõõmsad, aktiivsed ja terved.” Ning et “Lisaks majandusraskustest tulenevate murede leevendamisele tuleb üldise elukvaliteedi tõusu korral edendada ka eakate ja puuetega inimeste hoolekannet”.

Selliste hindade juures pole toimetuleku soodustamisest ja edendamisest paraku juttugi.