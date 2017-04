Linn taotleb peatänava kergliiklusteele toetusraha

Kuressaare linnavalitsus soovib Tallinna tänava rekonstrueerimise käigus rajatava kergliiklustee ehitust osaliselt rahastada EAS-i tänavu avanevast vastavast meetmest.



Abilinnapea Mart Mäeker märkis, et sel aastal avaneb EAS-is kergliiklusteede toetamise meede, kus Kuressaare linn on juba varem oma taotlusega ka sees. Kuna tehtud tööde eest tagasiulatuvalt toetust ei maksta ja meede avaneb alles juulikuus, siis pöördus linnavalitsus rahandusministeeriumi poole, et nad kiirendaksid vastava määruse vastuvõtmist.

Linnapea Madis Kallase allkirjaga pöördumises viidatakse, et linnavalitsus soovib kergliiklusteede ehitusega võimalikult kiiresti jätkata, et linna peatänava – Tallinna tänava – saaks liikluseks avada enne turismihooaja algust. Hetkeseisuga on veel tegemata 58,74% kergliiklusteede ehitamise mahust. Kokku on 2017. aasta projekti eelarve 157 144,60 eurot, sh kergliiklusteede toetusskeemist taotletav summa 133 572,91 eurot (85%) ja omafinantseering 23 571,69 eurot.