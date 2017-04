LUGEJA KIRI: Et lapsed vaid auto alla ei jääks!

Olen aastaid elanud Tuulte Roosis ja kuna näen, mis seal õhtuti toimub, on mul tõsine mure seal lasteaias käivate ja ringiliikuvate laste elu ja tervise pärast.



Kuigi üles on seatud liiklusmärk, et sõita tohib kiirusega kuni 30 km tunnis – keda see märk ikka korrale kutsub? Seal ei sõideta kolmekümnega, vaid viiekümnega.

Õhtul, kui algab tipptund, on tee ääred täis pargitud. Autod tulevad “täie lauluga”, noored emad roolis, telefonid kõrva ääres. Sõidetakse kiirust maha võtmata võimalikult lasteaia värava ligi.

Mis juhtuks, kui mõni laps auto ette astuks või jookseks?

Kas linnavalitsusel oleks võimalik paigaldada lasteaia juurde kaks “lamavat politseinikku”? See on ainuke lahendus, mis võtaks kiiresti sõitjatel hoo maha.

Ei tasu oodata nii kaua, kuni keegi – hoidku selle eest! – auto alla jääb.

Tuulte Roosi elanik