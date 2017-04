Noored tantsijad ja võimlejad näitasid oma oskusi

Kuressaare Vanalinna kooli spordisaalis toimus laupäeval Saaremaa koolide festival “Koolivõimlemine ja koolitants 2017”, millest võttis osa 263 õpilast.



Festivali üks peakorraldajaid Tiiu Haavik ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et osalejate arvuga võib väga rahule jääda. Eriti arvestades seda, et nõudmised olid omajagu ranged, märkis Haavik.

Nimelt said festivalil osaleda vaid koolide juures tegutsevad rühmad, mitte tantsuklubid. Kokku tuli 17 tantsurühma ja neli võimlemisrühma 11 koolist. Sealhulgas oli rühmasid ka mitmest väiksemast maakoolist. Haavik selgitas, et koolide ja tantsuklubide rahalised võimalused on üpris erinevad, mistõttu ei ole õige neid ühte patta panna.

Festivali esimeses osas astuti üles õpilaste omaloominguliste kavadega ja teises pooles õpetajate juhendatud kavadega. Noori tantsijaid ja võimlejaid hindas asjatundjatest koosnev žürii.

Parimad võimlejate rühmad olid Kuressaare Vanalinna koolis, parimad tantsijad erinevatest vanuserühmadest aga Leisi keskkoolis, Kuressaare gümnaasiumi huvikoolis Inspira ja Salme põhikoolis. Omaloominguliste kavade kategooriates olid parimad Kuressaare Vanalinna kooli ja Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased.