Parvlaev Pireti ristib Muhu piiga

Parvlaeva Piret ristiemaks on valitud Muhust Paenase külast pärit Mareli Ots (25), kes Tallinna Vanasadamas korraldatava tseremoonia homme läbi viib.

“See on minu jaoks suur tunnustus, seega polnud äraütlemine kindlasti mõtteski,” ütles ristiema Saarte Häälele. Ta lisas, et kuna pole oma õpingute tõttu 6–7 aastat Muhus enam kuigi palju viibinud, oli selline pakkumine talle üsna üllatav. Miks ja kelle ettepanekul see tehti, ei tea ta täpselt siiani. “Olen siiski oma tegemistes Muhu nime auga kandnud ning ilmselt on need arvamused ja seisukohad kodusaare arengut silmas pidades õigetele inimestele silma jäänud,” arvas ta.

TS Laevad valis Mareli Otsa laeva ristiemaks Saare maavalitsuse soovitusel. Ots õpib Eesti maaülikoolis veterinaarmeditsiini ning juhtis aastaid ka ülikooli üliõpilasnõukogu. Varem on ta õppinud Muhu põhikoolis ja Kuressaare gümnaasiumis.

Parvlaev Piret peaks liinile tulema selle nädala lõpus. Tegemist on viimasega neljast riigi tellitud parvlaevast Väinamere liikluses.