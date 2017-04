Skeitpark kõrgendatud tähelepanu all

Huligaanitsevate alaealiste tõttu laupäeva õhtul skeitparki kutsutud politsei tuvastas kohapeal 11-aastasel poisil alkoholi tarvitamise tunnused.



Kuressaare Smuuli elamurajoonist tuli laupäeva õhtul teade alaealiste huligaanitsemisest skeitpargi prügikastide kallal. Kohapeal tuvastas politsei 11-aastasel poisil alkoholi tarvitamise tunnused.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk ütles, et alkoholi tarbinud 11-aastasi või nooremaid lapsi tuleb ette üsna harva, kuid päris erandlik see siiski ei ole. “Laps on süüvõimeline alates 14. eluaastast ja pigem võib ette tulla neid juhtumeid, kus alkoholi on proovinud 13-aastased,” sõnas ta.

Skeitpark on Siku sõnul kindlasti üks kohti, mida Kuressaare linna noored aktiivselt kasutavad ja kuhu nad meelsasti kogunevad. Patrullide kontrollitavate kohtade nimistus on see olulisel kohal ehk seda kontrollitakse töövahetuse jooksul rohkem kui korra.

“Põhjuseid, miks me sinna sõidame, on mitmeid,” rääkis Matis Sikk. “Tihti häirib seal atraktsioonidel tekitatav müra kõrvalmaja elanikke. Samuti on väljakutseid, kus teatatakse noorte süütegudest, näiteks keegi teeb suitsu või lihtsalt käitub ebaviisakalt.”

Sikk lisas, et suve lähenedes aktiviseerub ka õu11es tegutsemine ning noored veedavad üha enam aega väljas, mistõttu on patrullidel põhjust ka skeitparki tihedamalt kontrollida.