Kudjape terviserajal käivad kattematerjali uuendamistööd. Rada kaetakse hakkurist läbilastud puidujäätmetega, mis on pärit prügimäelt. Seetõttu on mõnigi raja kasutaja imestanud, et hakkpuit on segamini kile- ja paberitükkide ning muu prahiga.

Lääne-Saare valla hoolduse juht Margus Männik ütles, et tööd on praegu pooleli ja raja läbiriisumine veel tegemata. See puhastab puitmaterjali ka sodist.