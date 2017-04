Saarte ja mandri vahel laevaliiklust korraldav TS Laevad pikendas e-pileti kehtivusaega. Käesolevast nädalast kehtib e-pilet üldjärjekorras alates pileti ostuhetkest kuni 48 tundi pärast piletil oleva reisi väljumisaega.



TS Laevade kinnitusel on oluline jälgida, et nädalalõppudel kehtib osadel reisidel kallim hind. Kui piletite ostusumma muudatustest tingitult suureneb, tuleb vahe tasuda. Piletihinna muutuse korral on juurdemaks võimalik teha kas kohapeal kassas või läbi e-teeninduse.