Väärikate autojuhtide täienduskoolitus tuleb taas

Mullu aprillis maanteeameti initsiatiivil esmakordselt Kuressaares toimunud eakate mootorsõidukijuhtide täienduskoolitus osutus enam kui 65-aastaste autojuhtide seas väga populaarseks.

Kuna kõik soovijad möödunud aastal koolipinki ei mahtunud, siis avaneb neil võimalus oma liiklusalaseid teadmisi ja oskusi täiendada sellel aastal.

Maanteeameti ennetustöö osakonna eksperdi Solveig Edasi sõnul saavad saarlased Kuressaares spetsialistide asjalikke näpunäiteid kuulata 24. aprillil Kuressaare ametikoolis ning kolmel järgneval päeval jagavad sõiduõpetajad autoroolis istuvatele kursuslastele nõuandeid nii linnaliikluses kui ka maanteedel.

Koolitusel on võimalik osaleda vähemalt 60-aastastel sõidukijuhidel, kes iganädalaselt autot juhivad. Neil peab olema B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv tervisetõend. Koolitusele saab registreerida, kui kirjutada Solveig Edasile aadressil solvegi.edasi@mnt.ee või helistada numbril 53 028 222 hiljemalt 17. aprilliks.

Koolitus on osalejaile tasuta. Grupi suurus on 25 inimest. Koolitust toetavad Kuressaare linnavalitsus, Saaremaa tervisenõukogu, Saaremaa omavalitsuste liit ja Lääne-Saare vallavalitsus.

Solveig Edasi toonitas, et igal pool Eestimaal on need koolitused hästi vastu võetud. “Koolituse eesmärk on toetada eakat juhti, leida kitsaskohad ja julgustada roolikeerajaid liikluses aktiivselt osalema,” rõhutas ekspert.

Saarlastelgi on möödunud aastase koolituse kohta häid sõnu öelda. Tiiu Kallas Saaremaa pensionäride ühendusest avaldas korraldajaile tänu, öeldes, et ega ta polekski muidu teada saanud, mida ta sõites valesti teeb.

“Nüüd aga seletas Margus rahulikult ebatäpsusi ja lõpuks veel kiitis ka! Kahjuks oli palju neid, kes kartsid ega julgenud nime kirja panna. Kui avaneb võimalus sellist koolitust veel korraldada, oleksid eakad tänulikud,” rääkis Kallas, julgustades eakaaslasi koolitusel osalema.

Kuressaare ametikooli juhtõpetaja Margus Kivi, kes ka aasta tagasi eakatele teoreetilisi teadmisi jagas, oli saarlaste aktiivsest osalussoovist ehk mõnevõrra üllatunudki. “Eelmisel aastal olid kursuslased küll väga rahul ja arvan, et inimesed, kes 24. aprillil koolipinki istuvad, saavad koolituse lõppedes samamoodi öelda,” arvas Kivi.

Aare Laine