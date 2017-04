Automüük Saaremaal on mullusest kasinam

Kui läinud aasta esimeses kvartalis registreeriti Saare maakonnas esmaselt 169 sõiduautot, siis tänavu samal ajal oli registrisse kantud autosid 158.

Kui vaadata eraldi nn uhiuusi sõiduautosid ehk neid, mille väljalaskeaasta on 2017, siis selliseid on saarlased maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisti Aime Parve andmeil soetanud selle aasta kolme esimese kuu jooksul 80. Mullu samal ajal oli sõiduautosid väljalaskeaastaga 2016 registreeritud 75. Seega ilmneb, et saarlased on aina enam nn tutikate autode usku.

Säravaim eksemplar 2017. aasta autode seas on sedakorda sportauto Porsche 911 GT3 RS – just selline “isend” püüab tänavu Saaremaal registreeritud autode hulgas enim pilke. Kõnealuse sportauto hinnad algavad Eestis 153 000 eurost.

Lemmik rebis eest ära



Väga tugevalt on uhiuute autode müügis teiste eest ära rebinud Toyotasid müüv Tesman Auto. Erinevaid Toyota mudeleid, mille väljalaskeaasta on 2017, on saarlased aasta esimese kolme kuu jooksul ostnud 19. Mullu samal ajal oli erinevaid tuttuusi Toyotasid Saaremaal soetatud 15. Eelistatuim mudel on seejuures RAV 4 (6), sellele järgneb Avensis viie autoga, Auris kolme, C-HR kahe ning Corolla, Yaris ja Verso võrdselt ühe autoga.

Tesman Auto juhataja Einar Soe tõdes, et tänavune esimene kvartal läks tõepoolest hästi. “Müüsime sarnaselt eelmise aastaga ligi 20 uut Toyota marki sõidukit,” tunnistas ta.

Huvi Toyota uute mudelite – C-HR ja Proace – vastu on Soe sõnutsi väga suur.

“Nende mudelite juures on ainult mureks, et tellimuste suure hulga tõttu on tarneaeg veidi pikem, aga seda juhtub uute mudelite puhul kahjuks ikka,” nentis Tesman Auto juht.

Lisaks kasvab tema sõnul saarlaste hulgas endiselt huvi hübriidsõidukite vastu – esimeses kvartalis müüdud autodest oli 1/3 hübriidsõidukid. Saarlaste Toyota eelistuse põhjused on Soe hinnangul tõenäoliselt endiselt toote hea hinna ja kvaliteedi suhe ning sobivate tingimustega kampaaniad. “Lisaks püüame alati pakkuda ka parimat järelteenindust, et kliendi võimalikud Toyota omamisega seotud mured saaksid kiiresti lahendatud,” kõneles Soe. “Selleks aastaks loodame väikest müügi kasvu või vähemalt sama müüginumbrit võrreldes eelmise aastaga.”

Teiseks margieelistuseks on tõusnud Škoda – tänavuse väljalaskeaastaga Škoda erinevaid mudeleid on saarlased ostnud 11. Eelmisel aastal soetati erinevaid uusi Škodasid üheksa.

Škodadest on saarlastele enim meelt mööda Fabia (4), pea sama palju meeldib neile ka Superb (3), lisaks on ostetud kaks Octaviat ning üks Rapid ja Yeti.

Škodasid, Renault´sid ja Daciaid müüva Warma Auto müügijuht Aivar Johanson tõdes, et neilgi algas aasta hästi. Ühtekokku müüsid nad esimeses kvartalis 19 uut ja viis kasutatud sõidukit.

Andmeid kokku lüües tõdes Johanson, et enim ostetud sõiduk oli neil tõesti Škoda kokku 15 sõidukiga ja Renault nelja sõidukiga. Võrreldes eelmisel aastal müüdud kaheksa autoga on läbimüük seega märgatav. “Uue salongi avamine Tallinna tänaval on meid klientidele lähemale toonud,” märkis Johanson. Aasta lõpuks plaanib Warma Auto müüa klientidele 100 uut sõidukit.

Mullu saarlaste lemmikute seas tugevalt teist kohta hoidnud Hondal on tänavu olnud mõnevõrra vaiksem aasta algus – maakonnas on maanteeameti andmeil registreeritud vaid viis väljalaskeaastaga 2017 Hondat. Eelmisel aastal oli samal ajal registrikandeid koguni 14.

Tänavu on ostetud kolm CR-V-d ja kaks HR-V-d.

Kolmanda koha on saarlaste eelistustes haaranud sel aastal Hyundai – erinevaid mudeleid on registrisse kantud üheksa. Mullu oli kolmandal kohal tänavune teine, Škoda. Peugeot´, Opeli ja Kia müügiesindaja Kuressaare Autoteenindus AS-i müügikonsultant Kristian Teern kinnitas, et nendegi jaoks oli aasta algus positiivne. Kokku on nad tänavu müünud juba 21 uut sõidukit, neist populaarseim on olnud Peugeot 9 sõidukiga. Mudelite osas saab tema sõnul välja tuua Peugeot 2008, mida läks kaubaks viis.

Prognoosivad tänavu tõusu



“Meie jaoks paranes esimene kvartal võrreldes eelmise aastaga 40%,” tõdes Teern. “Suure paranemise põhjuseks on kindlasti uute heade toodete turule tulek ja inimeste jõudmine meie sõidukite juurde.”

Teern lisas, et kui vaadata, milliste mudelitega on nende pakutavad margid veel välja tulemas, siis võib loota, et müüginumbrid paranevad veelgi. “Omalt poolt prognoosime võrreldes eelmise aastaga mõningast tõusu,” sõnas Kristian Teern.