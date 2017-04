GALERII: politsei juhib linna tähelepanu kolemajadele (3)

Kuressaare politseijaoskond saatis linnavalitsusele märgukirja kolemajadest, mis on varisemisohtlikud ja avatud ligipääsude tõttu ohustavad inimeste elu ja tervist.

Kuressaare politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseinik politseikapten Žanna Kreštšenko teatas linnavalitsusele, 2. märtsil ja 10. aprillil tehtud kontrollkäigul leidsid politseinikud ja linnavalitsuse ametnikud samu probleeme, mis märtsis 2015.

Kõikide hoonete puhul on endiselt tegemist halvas seisundis olevate kinnistutega. Kõik hooned on varisemisohtlikud. Avatud ligipääsud eelpool loetletud hoonetele ohustavad isikute elu ja tervist, teatas Kreštšenko.

Kaare tn 3

2.03.2017. a hoone fassaadi aken avatud. 10.04.2017. a kontrollimisel fassaadi aknad ja uksed korralikult, kuid hoone hoovipoolses osas tagumine aken avatud.

Hoone on varustatud nõuetekohaste siltidega, mis keelavad territooriumile sisenemise ja hoiatavad hoone ohtlikkusest, kuid hoone krunt on heakorrastamata ja kõrvalistel isikutel on endiselt võimalus nii akende kui uste lõhkumiseks ja hoonesse sissetungimiseks.

Hoone vajab endiselt kõrgendatud tähelepanu (alaealiste kogunemise ja alkoholi/ tubaka tarvitamise koht, varisemis- ning tuleohtlik).

Arhiivi 18 ja 20

Mõlema hoone juurde on ligipääs avatud. Piirdeaed on poolik ja hoonete kruntidele on tekitatud ligipääs. Kõrvalistele isikutele hoonesse ligipääsemise takistamise sildid „territooriumil viibimine keelatud“ puuduvad.

Hoone vajab endiselt kõrgendatud tähelepanu (alaealiste kogunemise ja alkoholi/ tubaka tarvitamise koht, hooned varisemis- ja tuleohtlikud).

Lasteaia 8

Hoone hoovipoolses osas on sein lõhutud ja ligipääs hoonesse sisenemiseks olemas. Hoone hoovis asub avatud uksega kelder, kuhu on vaba ligipääs ning kuhu on ladustatud prügi.

Hoone on varustatud nõuetekohaste hoones viibimist keelavate siltidega, kuid hoone tagumisel poolel on hoiatussilt raskesti märgatava koha peal.

Hoone vajab endiselt kõrgendatud tähelepanu (kodutute, alaealiste ja alkohoolikute kogunemise ja alkoholi/ tubaka tarvitamise koht, samuti varisemis- ja tuleohtlik).

Kohtu tn 7a

2.03.2017. a hoone uksed ja aknad on korralikult suletud. 10.04.2017. a hoone Kohtu tn poolses osas on hoone uks lõhutud ja ligipääs hoonesse avatud. Nõuetekohased hoiatussildid puuduvad. Hoone vajab endiselt kõrgendatud tähelepanu (alaealiste uudistamise (katusel ronimine) koht, varisemisohtlik hoone).

Pikk tn 24

Hoone hoovipoolses osas on aken lõhutud. Nõuetekohased hoiatussildid puuduvad. Hoone hoovipoolne osa on endiselt kolmandatele isikutele avatud (alaealiste kogunemise ja alkoholi/ tubaka tarvitamise koht, hoone on varisemis- ja tuleohtlik).

Uus tn 20

Hoone hoovipoolses osas on keldri uksed avatud ja ligipääs hoonesse avatud. Nõuetekohased hoiatussildid puuduvad. Hoone vajab kõrgendatud tähelepanu (kodutute, alaealiste ja alkohoolikute kogunemise ning alkoholi/ tubaka tarvitamise koht. Koht kus alaealised käivad kõrgustes ronimas. Hoone on samuti varisemis- ja tuleohtlik).

Uus tn 20a

Hoone hoovipoolne osa ja hoone taga oleva keldri uks on lõhutud ning kolmandatele isikutele ligipääs avatud. Nõuetekohased hoiatussildid puuduvad. Hooned vajavad kõrgendatud tähelepanu (kodutute, alaealiste ja alkohoolikute kogunemise ja alkoholi/ tubaka tarvitamise koht, samuti varisemis- ja tuleohtlikud hooned).

Lossipargi tn 3 (Hotell „Rüütli“ vastas hoone)

Hoone taga uks lõhutud ja kolmandatele isikutele ligipääs olemas. Nõuetekohased hoiatussildid puuduvad. Hoone vajab kõrgendatud tähelepanu (kodutute, alaealiste ja alkohoolikute kogunemise ja alkoholi/ tubaka tarvitamise koht, samuti varisemis- ja tuleohtlik).