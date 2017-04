Invalifti ehitada sooviv ema kempleb linnaga

Sügava liitpuudega teismelise tütre ema Kaja Laus süüdistab Kuressaare linnavalitsust soovimatuses abistada teda invalifti paigaldamiseks vajalike dokumentide koostamises.

“Linnavalitsus ei ole mind liftiküsimuses grammigi aidanud, pigem on takistusi ette veeretatud,” ütles kortermaja esimesel korrusel elav üksikema Kaja Laus. Tema hinnangul ei ole senistest kirjadest, telefonikõnedest ega sotsiaalosakonna ametnikega kohtumistest midagi kasu olnud.

“Paistab, et meie pere probleem neid ei huvita ja nad isegi ei püüa asjadest aru saada,” rääkis Laus. “Seni on ametnike suhtumine olnud selline, et otsi kogu info ise ja kui ma ei nõustu sellega, mis nemad arvavad, jääbki asi sinnapaika.”

Tütre tassimine käib üle jõu



Naine sõidutab oma 13-aastast tütart kärus, kuna tüdruk pole ise võimeline kõndima, saati siis treppi mööda liikuma. “Kui on vaja näiteks õue minna, siis pean kõigepealt käru alla viima, seejärel tütre süles õue tassima,” selgitas Laus.

Tütre trepist üles-alla kandmine käib emale üle jõu ja põhjustab tugevaid seljavalusid. Sestap hakkas Laus probleemile lahendust otsima. Juba 2014. aastal koostas Astangu keskkonnakohanduste ja abivahendite teabekeskus tema kodu kohta hinnangu, kus on ka soovitus kasutada trepist liikumiseks trepitõstukit.

“Trepironija ei sobi mu lapse kärule ja kaldtee on lihtsalt liiga ohtlik,” põhjendas Laus. “Kuna selgus, et trepitõstuki jaoks on meie maja trepikoda liiga kitsas – liikumiseks peaks vaba ruumi jääma 90, mitte 60 cm –, oli ainus lahendus invalift.”

Laus käis nõu küsimas linnavalitsuse ehitusjärelevalve insenerilt Aivo Keskülalt. Koos leiti, et erinevatest invalifti lahendustest on kõige sobivam klaasseintega lift. “Siis oleks mingisugunegi tuulevari ning tuult ja külma ei tuleks otse tuppa,” tähendas Laus.

Kuna Lausi kodumaja fassaadi ette lifti paigutamine nõuab ümberehitust, on selleks tarvis projekti. Majanaabrite nõusolekust rääkimata.

Laus pöördus linnavalitsuse sotsiaalosakonda, et saada sealt vastav paber, millele majaelanikelt nende nõusoleku märgiks allkirjad koguda. Linnavalitsusest kutsuti ta aga oma plaanide kohta aru andma.

“Kui kohale läksin, käratati mulle, kas ma tean, mis selline lift maksab,” ütles Laus, kel selleks ajaks oli hinnapakkumine võetud kahest firmast – üks ettevõte pakkus, et lifti paigaldamine maksab ligi 12 000 eurot ja teine, et ligi 20 000 eurot.

“Hiljuti, kui sotsiaalosakonna ametnikuga telefonis rääkisime, teatas ta, et linnal ei ole raha, neil on teisigi abivajajaid. Ma ei ole ju neilt lifti jaoks sentigi küsinud, soovin vaid edasiseks asjaajamiseks vajalikku paberit!”

Linnalt raha ei küsinud



Et sotsiaalkindlustusametist abi taotleda, on Lausi sõnul linnavalitsusest tarvis spetsiaalset dokumenti.

“On vaja, et keegi spetsialist põhjendaks – seda saab teha Astangu keskuselt saadud hinnangut kasutades –, miks üks või teine lahendus meie pere puhul ei sobi ning miks on kõige parem variant lift,” selgitas Laus. “Sotsiaalosakonna ametnik ei saanud aga asjast üldse aru – see kiri, mis tema mulle seepeale saatis, on SKA-le esitamiseks kõlbmatu.”

Laus ei usu, et bürokraatia kadalipu läbimisel sotsiaalkindlustusamet lifti paigaldamise täies ulatuses kinni maksab. “Invalifti ei peeta abivahendiks, vaid keskkonnakohanduseks,” lausus ta. “Keskkonnakohanduse jaoks ei pruugi aga nii suurt rahalist toetust saada kui näiteks abivahendi tarvis. Ilmselt tuleb ülejäänud raha küsida läbi heategevuse.”

Lausi andmeil paigaldati sarnane lift annetajate abiga ka mõni aasta tagasi “Kodutunde” saates.

Kommentaar



Linnavalitsus: soovime peret aidata

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe:

Oleme kursis Kaja Lausi pere keerulise olukorraga ja oleme teda ka varem aidata saanud. Soovime teda praeguse olukorra lahendamisel abistada ja leida koostöös abivahendifirmadega parimaid lahendusi.

Abivahendifirma linnavalitsuse sotsiaalosakonna on meie palvel käinud ka kohapeal olukorda hindamas. Oleme kaardistanud erinevaid lahendusi: mil viisil korterit kohandada, millised abivahendid oleksid abiks, et laps saaks korterist õue liikuda. Oleme seda teemat Kaja Lausiga korduvalt arutanud, kuid ta ei ole huvitatud teiste võimaluste leidmisest, sest tema soov on lifti paigaldamine. Lausil on võimalus liftile rahastuse saamiseks pöörduda sotsiaalkindlustusametisse (SKA), kus täpsustatakse, milliseid dokumente on vaja esitada, ja linnavalitsus on avaldanud valmisolekut teda suhtlusel SKA-ga abistada.

Sotsiaalosakond saab pakkuda kodanikele abi ja nõustamist erinevate lahenduste leidmiseks.