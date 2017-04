JUHTKIRI: Teistmoodi lähenemine

Tallinna tänava purskkaevu konkursi žürii leidis, et võidutöö “Töll töuseb” on ideeliselt tugev, uudse lahendusega ja võrreldes teiste töödega mõjuvam. Tõepoolest – kas selline lakooniline purskkaev meeldib või mitte, igatahes on see meeldejääv. Esmapilgul võib võidutöö jätta mulje, et maa seest kerkiva kalde peal oleks uljamatel noortel vägev näiteks rattaga vigurdada (loe: endale haiget teha). Ehk leitakse potentsiaalsele probleemile projekteerimise käigus siiski lahendus.

Vahest kõige ambitsioonikam kavand oli teise koha vääriliseks tunnistatud “Ring ringis”. Vähemalt kavandi peal näeb veidi futuristliku ilmega lahendus ilus välja. Ehk läheb see käiku kunagi tulevikus, ruumi purskkaevu jaoks Kuressaares ju leiaks. Kolmanda koha pälvinud “Nelja sõlm” meenutab stiililt Tartu ülikooli raamatukogu kõrval asuvat purskkaevu. Auhinnata jäänud “Pilliroog” tunduks nii mõnegi vaataja hinnangul aga meeldivalt kodune.