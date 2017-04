Kuressaare peab avama ühe lisaklassi

Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu ei andnud linnavalitsusele luba õpilaste arvu suurendamiseks, mistõttu tuleb linnal avada esimese klassi õpilaste jaoks ka üheksas klassikomplekt. “Praegu tegeletakse sellele ruumilahenduste leidmisega. Variante, millega töötatakse, on mitu,” ütles linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.

Saarte Häälele teadaolevalt on tõsiseltvõetavamad plaanid ruumide leidmine SÜG-i õpilaskodus või siis paigutatakse klass Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi majja.

Ei saanud kaubale



Saaremaa ühisgümnaasium ja Vanalinna kool olid nõus, et klassi suurus oleks 26 õpilast, kuid maakonna populaarseim kool KG on juba nii ülerahvastatud, et selle õpetajad ei olnud linnavalitsuse ettepanekuga nõus. Õpetajate eeskuju järgis häältega 6 : 4 ka hoolekogu.

Hoolekogu esimehe Maris Rebeli sõnul näitab salajase hääletuse tulemus, kui tõsiselt hoolekogu olukorda suhtub. “Võtsime arvesse nii ruumi kui ka õpetajate ja oma laste hinnangut. Eeskätt on meie roll seista koolis õppiva lapse huvide eest,” kinnitas Rebel. Tema sõnul on KG-sse soovijaid rohkem kui kohti ning seni on kool alati püüdnud ka kõik ära mahutada. “Tundub, et seda vastutulekut on tõlgendatud kergekäeliselt. Nüüdseks on limiit tõesti täis. Laste arvu tuleks pigem vähendada,” rääkis Rebel.

Hoolekogu juht märkis, et vaadates aina suurenevat erivajadustega laste hulka, paluti linnavalitsuselt vastutulekut tugiteenuste spetsialisti näol. “Seda võimalust ei nähtud,” nentis ta.

Info puudub



Saarte Hääle andmetel on praegu n-ö “üle” ligi kümmekond last. Kristiina Maripuu sõnul kohtub linnavalitsus järgmisel nädalal koolide direktoritega. “Siis on lootust saada paika klassikomplektide arvuline jaotus ja seejärel hakatakse läbi vaatama taotluste nimekirja,” ütles Maripuu.

Tema sõnul teeb olukorra keeruliseks see, et jätkuvalt ei ole linnavalitsusel infot hariduslike erivajaduste osas. “Need otsused teeb riiklik või maakondlik nõustamiskomisjon pärast seda, kui kõik vajalikud meditsiinilised uuringud on tehtud,” selgitas ta.

Maripuu märkis ka seda, et kui KG tunneb vajadust erialaspetsialistide arvu suurendada, saab linnavalitsusele vastava ettepaneku teha.