Lasteaia tänava kolemaja tulevik on jätkuvalt segane

2015. aastal teatas Uus Maa Kinnisvara, et Euro Kinnisvaraarendus OÜ on võtnud käsile Lasteaia tänaval asuva kolemaja arenduse ja kavatseb ehitada sinna korterid.



Korterid olid isegi müüki pandud, ehkki ehitusluba arendajal polnud. Olukord pole kahe aasta jooksul karvavõrdki muutunud – pole ei ehitusluba ega kortereid ning kogu kupatus on korraga müügis.

Kui Uus Maa Kinnisvara sinna kavandatavaid kortereid müügiks pakkus, olid sealsed ruutmeetrihinnad sõltuvalt korteri suurusest 1200–1400 eurot. Praegu müüb kahekordset kinnilöödud akendega maja Kinlux Vara, kes on pakkunud selle välja potentsiaalse arendusvõimalusena Kuressaare vanalinnas.

Kinlux Vara maakler Anli Alliksoon-Juursalu tõdes, et praegu on seis tõepoolest selline, et tema müüb hoonestatud kinnistut kui arendusprojekti. Maakleri kinnitusel ei oleks kuidagi võimalik kõnealuses majas kortereid müüa, kuna sellel ei ole ehitusprojekti, ehitusluba ega ka plaani neid ajama hakata.

Küll aga oleks tema sõnul üks võimalik plaan selline, kui mõni ehitusfirma sooviks kinnistut ostmata omandada maa peale ehitusõiguse. “Siis saaksid kinnistu praegune omanik ja ehitusfirma hakata koostöös kortereid müüma,” selgitas maakler. “Praegu ongi huvi tundnud ehitusfirmad, kes võiksid analoogse valemiga projekti ette võtta,” tunnistas ta.

Maja asub Anli Alliksoon-Juursalu sõnul iseenesest sellises kohas, et vastavalt linna üldplaneeringule saaks sinna ehitada vaid kortermaju. Ta märkis, et Kuressaare linnavolikogu otsusega on kehtestatud detailplaneering, mille alusel planeeritakse kinnistule ehitada kolm korterelamut. Kolmes korterelamus kokku saaks olema 21 korterit kogumahuga 1021,5 m².

20. sajandi alguses asus Lasteaia tänava äärses hoones hotell Meissner, hiljem on seal tegutsenud ka lasteaed. Tegu on Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala ühe vanema säilinud hoonega.