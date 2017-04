Luce erakooli tahtjaid rohkem kui kohti

Kuressaare esimesse erakooli on avaldusi esitatud rohkem, kui kohti planeeritud. Seda vaatamata sellele, et koolil pole veel tegevusluba.



Sügisest kooli juhtima asuv Tiia Leppik ütles Saarte Häälele, et avaldusi tuli tõepoolest rohkem, kui on kohti plaanitud. “Tõenäoliselt mitte,” vastas Leppik küsimusele, kas kõik need lapsed mahuvad kooli ära. Varem on juttu olnud ühe 10–16 õpilasega esimese klassi avamisest hoones, kus praegu asub ka Naerusuu lasteaed. Praegu käivad juba vestlused avalduse esitanud peredega.

Seejärel tulevad otsused lapse kooli vastuvõtmise kohta.

Tiia Leppiku sõnul on tegevusloa taotlus haridus- ja teadusministeeriumisse sisse antud ning praegu seda menetletakse.

“Kui me alles seejärel hakkaks õpetajat ja õpilasi otsima ning lubasid taotlema, siis võime sügiseks kimpus olla,” nentis Leppik. Tegevusluba on vajalik õppetöö alustamiseks. Leppiku sõnul on ministeerium teadlik, et avaldusi võetakse juba vastu.

Ministeeriumist öeldi Saarte Häälele, et kool võib potentsiaalsete õpilaste vanemaid uuest avatavast koolist teavitada ja koguda ka sooviavaldusi õppima asumiseks. “Lapsi õpilasteks kool enne tegevusloa saamist võtta ei saa,” ütles ministeeriumi pressiesindaja Tarmu Kurm.

Enne tegevusloa väljastamist ei saa ka vanemad Kurmi sõnul tegelikult kindlad olla, et kool tõesti juba sel sügisel tegevust alustab.