Muhu Pagarid laieneb hoogsalt

Ülipopulaarne Muhu leib on leidnud taas uue paiga Eestis, kus krõbedaks küpseda – Muhu Pagarid küpsetab seemnetega Muhu leiba nüüd ka Harjumaal Harku vallas Tabasalus Gurmee Garaaži majas kohviku Rohujuur köögis. Samast kohvikust saab värsket leiba ka kaasa osta.



Ometi pole see ainus uus koht – Muhu Leib OÜ juhataja Martin Sepping tõdes, et tegelikult läks leivamüük läinud laupäevast lahti ka Mustamäe keskuses. Küpsetama hakatakse seal aga sel nädalal. “Proovime seal ka – küpsetame ja müüme,” ütles Sepping.

Ühtekokku on Muhu Pagaritel küpsetuskohti üle Eesti seega koguni seitse. Neist üks, esimene pagarikoda tegutseb jätkuvalt Muhus Liiva külas. Üks pagarikoda asub ka Tartus Aparaaditehase hoovis ja seni kolm Tallinnas – Telliskivi loomelinnakus, Pirital ja Pärnamäe keskuses.

Neile lisandus laupäevast Mustamäe keskuse pagarikoda ning töötab ka mainitud kohviku Rohujuur köök Tabasalus.