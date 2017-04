Pöide pasunakoor sai Saksamaalt viis instrumenti

Pöide kandis loodava pasunakoori idee hakkab ilmet võtma – möödunud nädalal jõudsid Saaremaale tuuba, bariton ja kolm trompetit.

Saarte Hääl kirjutas mullu septembris, et Pöide noormees Artur Müür on võtnud eesmärgiks luua Pöidele üks pasunakoor. Kaasamõtlejaid oli noormehel juba siis, kuid puudu oli pillidest.

„Kõik algas tuuba otsingust. Otsisime siit Saaremaalt ja mujalt Eestist. Siis tuli mul lõpuks idee, et võiks Saksamaalt otsida,“ selgitas Müür, kuna seal on pasunakoorid väga levinud. Ta leidiski internetist vaimuliku pasunakooride organisatsiooni EPiD (Evangelischer Posaunendienst in Deutschland) ja saatis teele meili, millele organisatsiooni juht Rolf Bareis ka vastas. „Neil ilmub oma ajakiri ja nad panid sinna kuulutuse, et Saaremaalt üks tore pasunakoor otsib pille,“ rääkis Müür, mis edasi sai.

Saksamaalt kohale jõudnud pillid on Müüri hinnangul heas korras. Kaks trompetit näevad suisa uued välja. Mitmele pillile on ka mängija olemas. Koori aktiivsema tegevuse algus lükkub aga ilmselt veidi edasi, kui just keegi Müürilt eestvedaja rolli üle ei võta. Nimelt ootab Orissaare gümnaasiumi abiturienti suvel ees Vahipataljon ja ajateenistus. Sõduri baaskursuse järel loodab metsasarve mängiv Müür teenistust jätkata orkestrandina.

Artur Müüri ema Marju Müüri sõnul peaks Pöide pasunakoori huvilisi jaguma. „Potentsiaali on ja koolist (Orissaare muusikakoolist toim.) tuleb ka uusi mängijaid juurde,“ leidis ta. Marju Müüri sõnul liigub sealse kandi rahva hulgas lugu, et ka esimese iseseisvusaja perioodil oli Pöidel pasunakoor. „Aga kahjuks ei ole selle kohta mingit materjali,“ nentis ta.