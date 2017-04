Tallinna tänaval tõuseb Töll (1)

Tallinna tänava purskkaevu ideekavandite konkursi, mille Kuressaare linnavalitsus korraldas, võitis kavand “Töll töuseb”.

Võidutöö autorid on Tiina Tuulik, Terje Truumaa ja Tiit Kukk Ösel Plan OÜ-st. «Žürii hinnangul on kavand ideeliselt tugev, lahendus uudne ja oma kontseptsioonilt on see konkursitöödest kõige mõjuvam, kuid lahendamist vajab see, kuidas purskkaev parkimisalast eraldada,” vahendas linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu.

Ta lisas, et linnavalitsus hakkab ideekavandi autoritega läbi rääkima purskkaevu projekti koostamiseks.

Töö tutvustuses seisab, et “purskkaev on “rebend” kivisillutises – edelakülje nurk on inimkõrguselt üles tõstetud ja selle alla jäävasse avasse on kujundatud veesilm. “See on hästi nähtav jalakäijatele ja ei tõmba autojuhtide tähelepanu peategevuselt eemale”.

Teise koha sai kavand “Ring ringis”, mille autor on Taavi Kuningas TEMPT OÜ-st, ja kolmanda koha “Nelja sõlm”, mille autor on Mati Karmin. Auhinnafond 2000 eurot jaguneb järgmiselt: I koht – 1000 eurot, II koht – 600 eurot ja III koht – 400 eurot.

Konkurss korraldati eesmärgiga leida linna peatänava äärsele purskkaevule ideelahendus, mis sobiks linnaruumi ning oleks tehniliselt teostatav, ajas püsiv ja vähest hooldust nõudev. Eelistatud oli lahendus, kus on seisvat vett minimaalselt ja mis pole liiga monumentaalne. Kogu alal paiknev kõrghaljastus tuleb säilitada ja koos purskkaevuga lahendada ka muud linnaruumi elemendid, nagu pingid, prügikastid jm. Tähtajaks esitati neli kavandit.

Töid hindas žürii koosseisus abilinnapea Mart Mäeker, linnaarhitekt Loona Lepp, vanem­arhitekt Maria Reimal, linnainsener Madis Pihel ning arhitekt Tuuli Org, maastikuarhitekt Liis Koppel ja skulptor Margus Kadarik.

Võistlustööd on mai lõpuni üleval linnavalitsuse I korruse fuajees.