Cherrys kannatasid ka saarlased

Eesti Ekspress kirjutas eile, et superdiilidega hullutanud tuntud e-ostlemise portaali Cherry.ee sulgemisega said kahju tuhanded kliendid. Kokku kirjutati korstnasse ligi pool miljonit eurot, vahendab EE.



Hiljuti käivitas Põhja ringkonnaprokuratuur kriminaalasja vautšerivabriku maksejõuetuse tagamaade uurimiseks. Nii kaugele aitas asjadel jõuda põhjaliku kuriteokaebuse kirjutanud vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets. Ta esindab ligi 130 Cherry ohvrit, kes kaotasid kokku üle 115 000 euro.

Advokaat ütles Saarte Häälele, et tema esindatavate seas on ka saarlasi, kes on kahju saanud just erinevate reisipakkumistega.