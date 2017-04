Heakorratalgud toovad Onni ranna suvituskohtade kaardile

Viis aastat tagasi Onni rannas heakorratalguid korraldama hakanud MTÜ Pidula Rand peab jätkuvalt plaani muuta Tagalahe ääres asuv ujumiskoht külastajatele ligipääsetavamaks.

“Soov oleks leida rahastus 20-kohalise parkla ja mahasõidutee kordategemiseks,” ütles MTÜ Pidula Rand juhatuse liige Ardon Kaerma, kelle sõnul tikuvad külastajad praegu autodega kaldajoonele liiga lähedale.

Samuti võiksid rannaalal olla kiiged ja grillimiskohad, telkimisplatsid, teisaldatavad välikäimlad ja prügikastid. “LEADER-isse oleme taotluse esitanud vist kolm korda, aga oleme nibin-nabin välja jäänud,” sõnas Kaerma, kelle sõnul kulub plaanide elluviimiseks umbes 15 000 eurot. Tagasilöökidele vaatamata plaanib MTÜ Pidula Rand uue taotluse esitada.

“Võib-olla saame loota ka kohalike ettevõtjate abile, keegi annetab natuke kruusa, keegi teeb natuke kopaga tööd,” lisas ta.

Kunagisest Pidula kalakasvandusest Veere poole minnes paari kilomeetri kaugusel asuv ligemale kilomeetri pikkune Onni rand on populaarne nii ümberkaudsete elanike kui ka lohesurfarite seas. 2012. aasta suvest seisab rannas talguliste paigaldatud veeohutuse infotahvel koos päästerõngaga. Talgute korras on maantee ja ranna vaheliselt alalt puid ja võsa maha võetud ning okas­traati ja prahti koristatud.

Onni ranna heakorra on endale südameasjaks võtnud ka Ardon Kaerma 16-aastane vend Mattias Andreas Kaerma, kellest meedia on kirjutanud kui Saare maakonna noorimast “Teeme ära” kampaania talgujuhist. “Kui väiksena siin olin, oli kõik korras, aga mingi aja jooksul jäi Onni rand kuidagi laokile,” rääkis Mattias Andreas. “Siis tuli mõte pähe, et prooviks ka midagi head teha. Muidu kogu aeg räägitakse, et noored ei tee midagi.”

Kihelkonnal elav Kärla kooli lõpuklassi õpilane Mattias Andreas, kes elas enne Saaremaale kolimist Paide linnas, rääkis, et igavuse peletamiseks maakohas tuleb endale ise tegevust otsida. Lisaks Onni ranna talgutele lööb noormees usinasti kaasa ka perekonnale kuuluva Pidula vesiveski heakorratöödel.