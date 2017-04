Jaaniroosiga Vändras

9. aprillil osales Orissaare seenioride rühm Jaaniroos Vändras Oma Tantsu Päeval. See üritus toimub Vändras iga kahe aasta tagant ja nüüd juba 8. korda, korraldajaks Jaaniroosi sõprusrühma Värten juhendaja Kädi Pärnoja. Olime kutsutud külalised ja kokku oli rühmi 19, aga tingimused olid meile ja Pärnu maakonna rühmadele ühesugused. Kõigil kaks tantsu, nii et vaatasime ära 38 tantsu. Päev oli pikk, aga väga tore.

Oma Tantsu Päeva põhimõte on, et esitatakse autoritantse. Kuigi oli ka folk­loorseid tantse, oli ikkagi kõigil vähemalt üks oma juhendaja tants kindlalt olemas. Meie tantsud oli seadnud juhendaja Anne Keerd ja need meeldisid kõigile niivõrd, et meid valiti päeva parimateks, mis oli muidugi meeldiv üllatus.

Olime ise natuke pabinas, sest rühmas on kolm uut liiget, kes on neid tantse saanud vähe harjutada, kuid vaatamata väiksele pabistamisele olid kõik väga tublid ja apse ei tulnudki sisse.

Päeva lõpus tegime väikese ringreisi Vändra vaatamisväärsusi uudistades ja siis jälle koduteele.

Sellised väljasõidud annavad kollektiivile palju enesekindlust, avardavad silmaringi ja hoiavad meid värskete, õnnelike ja tervetena!

Anu Viljaste